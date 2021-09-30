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    Молдова змінює правила в’їзду із 5 жовтня

    Із 5 жовтня до Молдови можна буде потрапити за новими правилами - Молдова змінює правила в’їзду із 5 жовтня
    Із 5 жовтня до Молдови можна буде потрапити за новими правилами
    фото з відкритих джерел

    Онлайн-картку необхідно буде заповнити максимум за три дні до поїздки в Молдову

    Із 5 жовтня для в’їзду в Республіку Молдова необхідно буде заповнити онлайнову епідемічну картку, пише «Главком» із посиланням на Newsmaker.

    Епідемічна картка, яку необхідно буде заповнити для в’їзду в сусідню республіку з п’ятого жовтня, буде доступна онлайн. До цього часу картку можна заповнити завчасно під час проходження прикордонного контролю.

    Онлайн-картку необхідно буде заповнити максимум за три дні до поїздки в Молдову. Це стосується іноземців та громадян РМ, які не мають сертифікату про вакцинацію, негативного ПЦР-тесту, зробленого, не пізніше, як за 72 годин чи тесту на антигени.

    Нагадаємо, після півторарічної перерви Україна відновлює залізничне сполучення з Польщею. Рух відновиться 10 жовтня.

    Уряд Шрі-Ланки прийняв рішення скасувати ПЛР-тестування після прибуття в країну для туристів, які пройшли повний курс вакцинації від Covid. Таїланд відкриється для вакцинованих туристів у листопаді.

    До слова, для в'їзду у Ватикан вимагатимуть Covid-сертифікат.

    Також Ізраїль змінив коронавірусні правила для авіамандрівників. Ще Індія планує відкрити кордони для туристів найближчим часом.

    Нагадаємо, МЗС оприлюднив топ-10 країн, які найбільше цікавлять українців.

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    Теги: Молдова епідемія коронавірус
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    Молдова змінює правила в’їзду із 5 жовтня