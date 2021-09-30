Молдова змінює правила в’їзду із 5 жовтня

Із 5 жовтня до Молдови можна буде потрапити за новими правилами

Онлайн-картку необхідно буде заповнити максимум за три дні до поїздки в Молдову

Із 5 жовтня для в’їзду в Республіку Молдова необхідно буде заповнити онлайнову епідемічну картку, пише «Главком» із посиланням на Newsmaker.

Епідемічна картка, яку необхідно буде заповнити для в’їзду в сусідню республіку з п’ятого жовтня, буде доступна онлайн. До цього часу картку можна заповнити завчасно під час проходження прикордонного контролю.

Онлайн-картку необхідно буде заповнити максимум за три дні до поїздки в Молдову. Це стосується іноземців та громадян РМ, які не мають сертифікату про вакцинацію, негативного ПЦР-тесту, зробленого, не пізніше, як за 72 годин чи тесту на антигени.

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