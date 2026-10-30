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У Москві аеропорти призупинили роботу: сотні рейсів скасовано, десятки затримано

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Москві аеропорти призупинили роботу: сотні рейсів скасовано, десятки затримано
Обмеження діють в аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво
фото: 74.ru

Затримки рейсів у «Внуково» та «Шереметьєво» сягають уже 10 годин

У Москві на тлі атаки безпілотників призупинили роботу усі аеропорти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Обмеження на вильоти та посадку літаків в аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Шереметьєво» Росавіація запровадила в ніч з 29 на 30 жовтня.

За інформацією пресслужби аеропорту «Внуково», рейси наразі затримуються. Аеропорт перебуває в режимі очікування скасування обмежень.

Під дією тимчасових обмежень перебуває й «Шереметьєво». Авіакомпанії вимушено коригують розклад. «Аеропорт тимчасово закритий для посадки та випуску повітряних суден, авіакомпанії вимушено коригують розклад», – уточнили в пресслужбі «Шереметьєво».

Затримки рейсів у «Внуково» та «Шереметьєво» сягають уже 10 годин. Багато рейсів, які мали вилетіти ще опівночі, перенесені на 11-12 годину дня за московським часом.

Понад 75 рейсів затримуються в «Шереметьєво». Понад 80 скасовано. Затримки та скасування почалися ще напередодні ввечері близько 22:30 за московським часом. Така сама ситуація й у «Внуково». Там понад 70 рейсів затримано, а ще 19 – повністю скасовано.

Нагадаємо, у Самарській області Росії після атаки на Новокуйбишевський нафтопереробний завод спалахнули численні пожежі. Над підприємством здіймаються густі стовпи чорного диму, які затягнули значну частину неба не лише над підприємством, але й прилеглою територією та населеними пунктами.

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Теги: Москва аеропорт авіація росія

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