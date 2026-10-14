Дрони атакували мегадатацентр «Сбербанку» РФ (фото)

За повідомленнями місцевих жителів, під час атаки було чути десятки вибухів

У мережі з’явилися кадри ймовірного удару по одному з найбільших цифрових об’єктів Росії

У російському місті Балаково Саратовської області безпілотники могли атакувати мегадатацентр «Сбербанку». OSINT-канал Exilenova+ опублікував фотографії, на яких, за його даними, зафіксовано ймовірні наслідки атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані OSINT-каналу Exilenova+.

На оприлюднених кадрах видно, що є влучання в одну з частин мегадатацентру. За повідомленнями місцевих жителів, на які посилається OSINT-канал, під час атаки було чути десятки вибухів.

Уражений мегадатацентр Exilenova+

Датацентр «Сбербанку» в Балакові є великим об’єктом цифрової інфраструктури. За наведеними в повідомленнях даними, він може вміщувати близько 3 тис. серверних стійок і до 120 тис. серверів. Заявлена потужність електропостачання становить 82 МВт.

Такі комплекси забезпечують роботу обчислювальних систем і цифрових сервісів. Ураження навіть частин об'єкту може негативно повпливати на банківські сервіси країни-агресора.

Варто нагадати, що у ніч проти 14 жовтня Саратовська область РФ опинилася під атакою безпілотників. У місті Балаково пролунали вибухи.