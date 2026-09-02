«Килим» уже розстелено. Небо над Росією – наступна велика ціль

Україна змінює географію війни. Небо над Росією віднині – для дронів

Президент України Володимир Зеленський 1 вересня попередив авіакомпанії, страховиків і країни, що російське небо стає повністю небезпечним. За стриманою дипломатичною формулою – симетрична відповідь на терор Кремля проти української енергетики та новий, довгостроковий стратегічний вимір війни.

Ще у червні цього року «Главком» опублікував стратегічний аналіз під назвою «Без стелі, без меж та без пощади» – про те, як Україна виходить за межі оборони і переписує правила «ракетно-дронової» війни. Серед висловлених там тез була одна, яка тоді звучала радше як прогноз, ніж як план дій. Вона стосувалася галузі, що донедавна вважалася недоторканною – цивільної та військової авіації Росії. Її неба. Сьогодні цей прогноз перетворюється на політику.

Зеленський: Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації як такій… pic.twitter.com/yzf6VhcsqG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 1, 2026

1 вересня, у вечірньому зверненні, президент України зробив крок, стратегічну вагу якого важко переоцінити. Він звернувся не до російської армії й не до Кремля, а до світу – до кожної авіакомпанії, що літає над Росією, до кожного страховика, до всіх, хто досі користується ключовими російськими аеропортами.

Меседж був стриманим за формою і безкомпромісним за змістом: «російське небо стає повністю небезпечним». При цьому глава держави наголосив, що Україна не загрожує цивільній авіації як такій – жодному цивільному літаку. Просто дронів у небі Росії буде стільки, що з цим доведеться рахуватися. «Цивільній авіації серед дронів не місце», підсумував він.

Це була відповідь. Відповідь на дроновий і ракетний терор, яким Росія методично трощить українську енергетику та логістику, і на заяви господаря Кремля, який напередодні, після саміту ШОС у Бішкеку, оголосив, що віддав своїм військам наказ завдавати масованих ударів по об’єктах української енергетики. Українську ініціативу він тут-таки назвав «заявою про тероризм», а перемовний процес – «замороженим».

Отже, маємо не обмін словами, а симетричний крок, розрахований на подвійний удар – економічний і когнітивний. І щоб зрозуміти його масштаб, варто спершу нагадати логіку, а тоді порахувати, скільки насправді коштує Росії її небо.

Логіка рівноваги болю

Понад чотири роки повномасштабної війни довели просту річ: оборона без наступального виміру – це повільний програш. Росія воює не лише на фронті. Вона воює «шахедами» по житлових кварталах, ракетами по підстанціях, дронами по українських містах. І доки ця ціна залишається однобічною – доки кожен ранок росіянина починається зі звичного сніданку, тоді як кожен ранок українця може обірватися сиреною, у Кремля немає жодного стимулу зупинятися.

Перенесення війни вглиб Росії – це не помста. Це відновлення рівноваги болю. Ціна цієї війни для держави-агресора має зростати щодня, аж поки продовжувати її стане економічно, психологічно й політично неможливо. Кожен нафтопереробний завод, кожен склад боєприпасів, кожен логістичний вузол – законна ціль цієї стратегії. Тепер до цього переліку офіційно додається небо.

Удар по авіації – особливий. Він одночасно вражає армію і економіку, військову логістику і повсякдення мільйонів. Саме тому це наступний рубіж. І саме тому російська влада так нервово реагує на саму лише заяву, бо вона розуміє, що йдеться не про пропаганду, а про калькуляцію.

Скільки коштує Росії її небо

Авіація для Росії – не просто галузь послуг. Це сполучна тканина найбільшої за площею країни світу. Понад 60% її території, за оцінками експертів, не має іншого надійного сполучення, окрім повітряного; йдеться про доступ до ресурсів, до віддалених регіонів, до понад 60 тис. кілометрів кордонів. Паралізувати авіацію – означає роз’єднати країну.

Тепер про гроші. Сукупна виручка російських авіакомпаній оцінюється приблизно у $7,5 млрд на рік – це десятки мільярдів рублів прямих надходжень, робочі місця, податки, суміжні галузі. Один лише «Аерофлот» показував виручку близько 612 млрд рублів. Але головне – ця галузь тримається на державній підтримці: за неповні два роки держава влила в авіаперевезення понад 650 млрд рублів, а на викуп та перереєстрацію іноземних літаків витратила ще близько 460 млрд. Це, ймовірно, найбільші вливання в авіацію за всю історію країни.

Перенесення війни вглиб Росії – це не помста. Це відновлення рівноваги болю

Чому такі суми? Тому що галузь структурно вразлива. Станом на початок війни близько 80% флоту 20 найбільших авіакомпаній, на які припадало 97% пасажиропотоку, складали літаки західного виробництва – Boeing і Airbus. Санкції відрізали Росію від запчастин, сервісу й нових бортів. За частиною оцінок, через проблеми з обслуговуванням уже втрачено до чверті парку, а частота інцидентів зросла у рази порівняно з довоєнним рівнем. Власного серійного літака, ані Superjet, ані МС-21 – промисловість так і не дала.

Іншими словами, російська авіація вже стоїть на хисткому ґрунті: дорога, дотаційна, залежна від контрабандних комплектуючих, з парком, що старіє швидше, ніж оновлюється. І в цю конструкцію Україна тепер додає ще один тиск – фактор постійної повітряної загрози. Для системи, яка й так ледь тримає баланс, це може стати вирішальним.

Коли відпустка стає розкішшю: когнітивний вимір

Але економіка – це лише половина розрахунку. Друга половина – у головах. Для мільйонів росіян можливість вільно літати була одним з небагатьох відчутних доказів «нормальності» життя попри війну. І саме тут Україна б’є найточніше.

Цифри вражають. У 2025 році росіяни витратили на закордонний туризм близько $49,7 млрд – це майже історичний рекорд. Виїзний турпотік зріс на 14–16% за рік: за кордон з туристичною метою виїхало близько 14 млн осіб, з них до 8 млн – за пакетними турами. Топ напрямків – Туреччина (близько 6,9 млн поїздок), Китай (2,5 млн), ОАЕ (2,4 млн), Єгипет (2 млн), Таїланд (1,9 млн). Європа для росіян здебільшого закрита, тож увесь цей потік тримається на обхідних повітряних коридорах через Близький Схід і Азію.

А тепер уявімо, що з цими коридорами стає те саме, що з небом над Москвою й Петербургом. Коли страховики починають закладати ризик ураження в тарифи або взагалі відмовляються страхувати польоти; коли іноземні перевізники згортають рейси до ключових російських аеропортів; коли ціна квитка злітає, а розклад стає непередбачуваним – тоді Дубай, Анталія й Пхукет перестають бути буденністю й перетворюються на розкіш або взагалі на недосяжність.

Це і є когнітивний удар. Той самий російський середній клас, який переконав себе, що війна його не стосується, раптом виявляє, що війна вже стосується його відпустки, його ділової поїздки, його зв’язку зі світом. Стратегічне повідомлення просте: ваша держава не може захистити навіть ваше право спокійно сісти в літак. І це повідомлення доходить туди, куди не доходять зведення з фронту – у сімейні плани, у групи туроператорів, у розмови на кухні.

Тільки за одні вихідні на початку липня через українські удари було скасовано 485 авіарейсів в РФ

«Килим»: що відбувається просто зараз

Найважливіше, що це не гіпотеза про майбутнє. Це вже сьогоднішня фактура російського неба. У Росії давно діє план «Килим» (операція «Ковёр»): щойно поблизу аеропорту фіксують невідомий об’єкт, усі цивільні борти мають негайно звільнити небо – ті, що на землі, лишаються на землі; ті, що в повітрі, або сідають, або йдуть на максимальну висоту й залишають небезпечну зону. Від листопада 2023 року цей план запроваджувався щонайменше у 37 цивільних аеропортах.

Наслідки рахуються в мільярдах. Лише за липень 2025 року хаос в аеропортах коштував російським авіакомпаніям щонайменше 20 млрд рублів (близько $240 млн) – це оцінка ділового видання «Коммерсант». За одні вихідні на початку липня було скасовано 485 рейсів, ще 88 перенаправлено, близько 1900 – затримано; авіакомпанії оформили 43 тис. вимушених повернень квитків і поселили в готелі 94 тис. людей. Скасування одного рейсу Boeing 737-800 обходиться перевізнику в 15–23 млн рублів, перенаправлення одного борту на запасний аеродром – у 1,5–2 млн. У пікові дні експерти оцінювали додаткові витрати галузі до 20 млрд рублів на добу.

І це масштабується. Влітку 2026-го один потужний удар по столичному регіону вже паралізував 527 рейсів за добу. Пасажири годинами сиділи в терміналах і на злітних смугах без інформації, води та їжі. До фізичних загроз додалися й інші вектори, такі як-от кібератака, що вивела з ладу частину операцій «Аерофлоту». Жодна система ППО не розрахована на такий темп: кількість перехоплювачів скінченна, а потік українських дронів – зростає.

Окремо варто сказати про вантажі. Повітряні мости – це не лише туристи. Це критичний імпорт, комплектуючі, електроніка, а часто й компоненти для самого ВПК, які Росія завозить обхідними шляхами. Коли небезпечним стає і цей канал, під загрозою опиняється не відпустка, а постачання для промисловості й армії.

Понад 1000 кілометрів: що це означає для Росії

Ключове питання будь-якої стратегії глибоких ударів – дальність. І тут Україна вже подолала психологічний бар’єр. Серійні далекобійні засоби – крилаті ракети «Лютий», «Паляниця», «Фламінго», ударні безпілотники «Бобер», «Лелека» – упевнено дістають цілі за понад 1000 кілометрів від кордону.

Флагман цієї лінійки – крилата ракета «Фламінго» (FP-5) від компанії Fire Point із заявленою дальністю до 3000 кілометрів і бойовою частиною близько 1150 кг. Це вже не теорія: у серпні 2026-го такими ракетами було уражено, серед іншого, військовий аеродром «Саваслейка» приблизно за 700 км, де базувалися носії російських ракет – винищувачі МіГ-31К з «Кинджалами». Президент України торік анонсував 30 тис. далекобійних засобів ураження на рік, і хід кампанії показує, що йдеться про сотні, а то й тисячі дронів і ракет щомісяця.

Що це означає предметно? Рубіж у 1000 кілометрів уже накриває Москву, Санкт-Петербург і майже весь європейський промисловий пояс Росії. А 3000 кілометрів виводять під загрозу Урал, Поволжя, частину Сибіру. Для авіації висновок нищівний: «безпечного тилу» більше не існує. Не можна просто перенести хаб подалі від кордону й вважати проблему вирішеною. Куди б не відступала цивільна авіація, українська дальність зростатиме слідом за нею.

Як зробити аеропорт непридатним: анатомія цілі

Тут важливо розуміти головне: щоб вивести аеропорт з ладу, зовсім не обов’язково стирати його з лиця землі. Сучасний аеропорт – це складна система, і достатньо вразити її критичні вузли, щоб зробити безпечні зльоти й посадки неможливими, а роботу – комерційно недоцільною.

Умовно цілі поділяються на кілька категорій. Перша – те, що робить посадку взагалі можливою: злітно-посадкові смуги, курсо-глісадні системи (ILS), радіомаяки, світлосигнальне обладнання. Друга – «очі» аеропорту: радіолокаційні станції посадки й контролю, диспетчерські та навігаційні засоби. Третя – те, без чого літак не полетить фізично: паливні сховища й склади паливно-мастильних матеріалів, які й досі лишаються пріоритетними цілями. І, звісно, стоянки, ангари та інфраструктура обслуговування.

Стратегічна логіка полягає в тому, що навігаційне й посадкове обладнання – найдешевша для ураження та найдорожча для відновлення ланка. Пошкоджений радіомаяк чи система заходу на посадку не видно на ефектних відео з пожежами, але без них великий аеропорт вночі або в негоду просто не приймає борти. А комбінація фізичної загрози з відмовою страховиків робить його непотрібним для перевізника ще до першого влучання.

І тут на Росію працює її ж власна зброя. Намагаючись захиститися від дронів, вона роками глушить і підмінює супутникові сигнали (GPS/ГЛОНАСС) над цілими регіонами – так активно, що ІКАО вже офіційно засудила ці дії як порушення міжнародного авіаційного права. Але коли супутникова навігація «сліпне», екіпажі змушені покладатися саме на наземні засоби – ті самі ILS, радіомаяки й NDB. Трагедія рейсу Azal під Актау наприкінці 2024 року, коли літак у зоні глушіння й ураження ППО зрештою розбився – це похмура ілюстрація того, наскільки крихким уже є російське небо. Україні багато в чому достатньо посилити тенденцію, яку Кремль створив власноруч.

Путін спробував звинуватити Україну в катастрофі літака Azal, який Росія збила 25 грудня 2024 року

Що робитиме Росія, і чому кожен її крок б’є по ній самій

Росія, звісно, реагуватиме. Проблема в тому, що кожна доступна їй відповідь має вбудовану ціну, і ця ціна лягає на саму Росію.

Перше, що вона робитиме, – стягуватиме засоби ППО на прикриття аеропортів і авіахабів. Але ППО скінченне, і кожна батарея, знята для охорони цивільного аеродрому в глибокому тилу, – це діра в обороні на іншому напрямку або менше прикриття для військових об’єктів. Друге –розширюватиме зупинки за планом «Килим». Але це означає ще більше скасованих рейсів, ще більші збитки й ще сильніше роздратування пасажирів. Третє – глушитиме навігацію ще агресивніше, наражаючи власні борти на ризик і множачи міжнародні санкції та засудження. Четверте – тиснутиме на авіакомпанії та страховиків, щоб ті вдавали, ніби нічого не відбувається; але жоден страховик не працюватиме собі у збиток, а жодна авіакомпанія не візьме на себе відповідальність за життя пасажирів усупереч офіційним попередженням.

Крайній варіант – переносити авіаційну активність далі на схід, до Єкатеринбурга, Тюмені, ближче до Владивостока й Китаю. Але це колосальні витрати, це логістична деградація й фактичне визнання того, що «безпечного тилу» більше немає. Хай куди Росія тікає, вона лише підтверджує тезу: правила змінилися, і змінила їх не вона.

Стратегічні висновки: дзеркало, яке Росія підставила собі сама

Підсумуємо. Кампанія проти російського неба – це не жест і не помста. Це доктрина, розрахована на роки, і вона має чітку внутрішню логіку.

По-перше, це має бути системно, а не разово. Ефект дає не окремий гучний удар, а стала, передбачувана для ворога динаміка: небезпека, що не минає. Для цього Україні потрібне власне, суверенне, масштабоване виробництво далекобійних засобів, щоб потік не залежав від рішень жодного іноземного парламенту.

По-друге, ця стратегія має не лише воєнний, а й інформаційно-правовий вимір, і президент його вже задіяв. Пряме попередження авіакомпаній, страховиків і дипломатів, робота з міжнародними структурами, апеляція до безпеки цивільних – усе це перекладає тягар рішення на самих перевізників і робить Україну стороною, яка діє відкрито й відповідально, а не наосліп.

По-третє, це інструмент, а не самоціль, і його треба вміти дозувати. Президент чітко дав зрозуміти: Україна готова тимчасово припиняти удари на окремих напрямках заради реального руху до миру, як це вже було, коли на прохання партнерів Київ робив паузи щодо Москви й Петербурга та щодо владивостоцького напрямку. «Безпека в небо Росії повернеться тоді, коли почнеться справжній рух до миру», і це не слабкість, а важіль. Небо стає розмінною картою, ключ від якої тепер у Києва.

Попередження авіакомпаній, страховиків і дипломатів перекладає тягар рішення на перевізників і робить Україну відповідальною стороною

І головний висновок – про дзеркало. Роками Росія перетворювала українське небо на зону смертельної небезпеки, привчала українців до сирен, укриттів і темних вечорів без світла. Тепер вона своїми ж руками – щоденними ударами, наказами бити по енергетиці, глушінням навігації, ескалацією заради ескалації – прирікає себе на те саме становище. Різниця лише в тому, що Україна робить це відкрито, попереджаючи цивільних, тоді як Росія б’є по школах і лікарнях.

Противнику варто затямити одну річ. Кожна нова заява проти України, кожен новий наказ бити по її містах і енергетиці матиме відповідь – симетричну або асиметричну, за часом і місцем нашого вибору. Небо над Росією віднині – для дронів. Не для цивільної авіації. Поки триває війна, яку Росія розв’язала й будь-якої миті може зупинити.

Олег Семененко, для «Главкома»