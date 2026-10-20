Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розповів про наступний крок у переговорах з РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів про наступний крок у переговорах з РФ
Зеленський зазначив, що наступний крок залежатиме від результатів контактів американської сторони з Москвою
фото: скриншот трансляції

Американський посланець Стів Віткофф має передати Путіну пропозиції, напрацьовані під час зустрічей в Осло

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із європейськими партнерами напрацювала ідеї для досягнення миру, які Сполучені Штати мають донести до російської сторони. Наступним кроком стане поїздка спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

За словами глави держави, 20 жовтня відбулися важливі переговори з американськими та європейськими партнерами. Віткофф брав участь у зустрічі в Осло, а зять президента США Джаред Кушнер долучився до розмови онлайн.

«У нас є чіткі ідеї щодо того, як досягти миру. І ми єдині з нашими європейськими партнерами в цих зусиллях, а також хочемо, щоб американці донесли ці ідеї до росіян», – наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що Україна відразу підтримала американську пропозицію щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, Київ пропонував різні варіанти домовленостей, зокрема був готовий утриматися від атак на чутливі об’єкти російського енергетичного сектору, якщо Росія припинить бити по українських об’єктах.

Однак, як заявив Зеленський, російський диктатор Володимир Путін відмовився від цієї пропозиції, а Росія продовжила завдавати ударів по Україні. Попри це, українська сторона продовжує шукати можливі рішення.

Ще однією важливою ідеєю президент назвав можливу тристоронню зустріч лідерів України, США та Росії. За його словами, такий формат потрібен для вирішення питань, які можуть узгодити лише керівники держав.

Зеленський зазначив, що наступний крок залежатиме від результатів контактів американської сторони з Москвою. «Стів завтра поїде в Росію. Побачимо, що скаже Путін», – сказав президент.

Варто нагадати, що 20 жовтня в Осло відбулися переговори за участю президента України Володимира Зеленського, американських представників і європейських партнерів. Серед учасників – спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, який особисто долучився до зустрічі, та Джаред Кушнер, який брав участь в онлайн-форматі.

Теги: Володимир Зеленський Стів Віткофф війна переговори США Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий український перехоплювач пройшов бойове випробування під Києвом
Український дрон-перехоплювач збив два реактивні шахеди під Києвом
12 жовтня, 15:29
Торік Трамп перейменував Мексиканську затоку на Американську затоку, що викликало дипломатичну напруженість із Мексикою
Трамп запропонував перейменувати на свою честь океан
11 жовтня, 19:01
Трамп звинуватив Україну і демократів у зростанні цін на бензин
Не лише Україна. Трамп знайшов «винних» у подорожчанні бензину в США
5 жовтня, 20:27
Посилення валютних обмежень відбувається на тлі проблем російських державних фінансів
Путін обмежив вивезення грошей із Росії: «зайву» готівку конфісковуватимуть
29 вересня, 13:15
Точна кількість громадян Казахстану, які зараз воюють на боці Росії проти України, офіційно не встановлена
Казахстан вимагає від Росії повернути громадян, яких відправили на війну
29 вересня, 11:00
Кілька місяців тому Марія Ївженко звільнилася з «NV. Бізнес» й перейшла до корпоративного сектору
Після удару по бізнес-центру в Києві загинула журналістка Марія Ївженко
26 вересня, 15:37
Новий порядок вже діє у понад 90% міських відділень
«Укрпошта» змінила правила роботи міських відділень
23 вересня, 15:51
Зараз президенти України та США проводять переговори на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН
Зеленський заявив, що сподівається завершити війну до зими з допомогою Трампа
22 вересня, 20:56
Реалізація попередньої угоди зупинилася через розбіжності щодо умов та організації руху суден
Іран назвав умову для відкриття Ормузької протоки
21 вересня, 02:30

Події в Україні

У Києві восьмий раз за день оголошено повітряну тривогу
У Києві восьмий раз за день оголошено повітряну тривогу
США відновили попередження України про російські балістичні удари
США відновили попередження України про російські балістичні удари
Зеленський розповів про наступний крок у переговорах з РФ
Зеленський розповів про наступний крок у переговорах з РФ
Переговори в Норвегії та суд у справі про вбивство Парубія: головне за день 20 жовтня
Переговори в Норвегії та суд у справі про вбивство Парубія: головне за день 20 жовтня
На переговорах у Норвегії представлено план процвітання України після війни
На переговорах у Норвегії представлено план процвітання України після війни
Віткофф представить Путіну план часткового припинення вогню: що він передбачає
Віткофф представить Путіну план часткового припинення вогню: що він передбачає

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
56K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua