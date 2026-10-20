Зеленський розповів про наступний крок у переговорах з РФ

Зеленський зазначив, що наступний крок залежатиме від результатів контактів американської сторони з Москвою

Американський посланець Стів Віткофф має передати Путіну пропозиції, напрацьовані під час зустрічей в Осло

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із європейськими партнерами напрацювала ідеї для досягнення миру, які Сполучені Штати мають донести до російської сторони. Наступним кроком стане поїздка спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

За словами глави держави, 20 жовтня відбулися важливі переговори з американськими та європейськими партнерами. Віткофф брав участь у зустрічі в Осло, а зять президента США Джаред Кушнер долучився до розмови онлайн.

«У нас є чіткі ідеї щодо того, як досягти миру. І ми єдині з нашими європейськими партнерами в цих зусиллях, а також хочемо, щоб американці донесли ці ідеї до росіян», – наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що Україна відразу підтримала американську пропозицію щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, Київ пропонував різні варіанти домовленостей, зокрема був готовий утриматися від атак на чутливі об’єкти російського енергетичного сектору, якщо Росія припинить бити по українських об’єктах.

Однак, як заявив Зеленський, російський диктатор Володимир Путін відмовився від цієї пропозиції, а Росія продовжила завдавати ударів по Україні. Попри це, українська сторона продовжує шукати можливі рішення.

Ще однією важливою ідеєю президент назвав можливу тристоронню зустріч лідерів України, США та Росії. За його словами, такий формат потрібен для вирішення питань, які можуть узгодити лише керівники держав.

Зеленський зазначив, що наступний крок залежатиме від результатів контактів американської сторони з Москвою. «Стів завтра поїде в Росію. Побачимо, що скаже Путін», – сказав президент.

Варто нагадати, що 20 жовтня в Осло відбулися переговори за участю президента України Володимира Зеленського, американських представників і європейських партнерів. Серед учасників – спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, який особисто долучився до зустрічі, та Джаред Кушнер, який брав участь в онлайн-форматі.