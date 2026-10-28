Зеленський назвав ключові теми майбутніх переговорів зі США та Росією

Україна порушить питання енергетичного перемир'я, безпеки на морі, обміну полоненими та повернення дітей

Президент України Володимир Зеленський окреслив питання, які українська делегація планує порушити під час майбутньої тристоронньої зустрічі зі США та Росією. Київ прагне досягти домовленостей, які допоможуть наблизити завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ глави держави.

«Нам потрібно вести цю війну до завершення, а не затягувати її», – наголосив Зеленський.

За словами президента, одним із пріоритетів стане припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури. Україна також планує обговорити припинення атак на морі.

Окрему увагу приділять гуманітарним питанням, зокрема обміну військовополоненими та поверненню українських дітей.

Щодо територій Зеленський наголосив, що такі питання можуть обговорювати лише лідери держав. Таким чином, українська делегація зосередиться на безпекових і гуманітарних домовленостях, тоді як територіальна проблематика потребуватиме переговорів на найвищому рівні.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Зеленський назвав головною метою переговорів делегацій підготовку до тристоронньої зустрічі на рівні лідерів. Президент наголосив, що Київ очікує конкретних результатів, а не лише проведення чергового раунду консультацій.

Також «Главком» писав, що президент назвав територіальне питання червоною лінією для України. За його словами, обговорювати можливі домовленості щодо територій мають повноваження лише лідери держав, які воюють. Раніше американська сторона пропонувала створення демілітаризованих зон та обмін територіями, однак подальшого просування в цьому напрямі немає.