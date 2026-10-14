Атака дронів на Москву знову спричинила масові затримки авіарейсів

В аеропорту Внуково повідомляли про сирену та евакуацію частини термінала

Понад 20 літаків, які прямували до Москви, перенаправляли на інші летовища

Масована атака безпілотників на Московський регіон призвела до перебоїв у роботі аеропортів, затримок і скасувань рейсів. Частину літаків перенаправили на запасні аеродроми, а пасажири окремих рейсів були змушені чекати на продовження подорожі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа та повідомлення місцевої влади.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила 90 безпілотників, які прямували до столиці.



Через загрозу атак у московських аеропортах тимчасово обмежували приймання та відправлення літаків. Авіакомпанії коригували розклад, а пасажирам доводилося чекати на вильоти або змінювати маршрут. Аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі прийняв понад 20 літаків, які не змогли приземлитися в Москві. Після тривалого очікування пасажирів допускали до термінала.



У Внуково також повідомляли про сирену та евакуацію частини термінала. Згодом з'ясувалося, що в кафе спрацювала пожежна сигналізація. За повідомленнями російських медіа, відкритого вогню не було, а датчик спрацював через пару під час миття обладнання для приготування їжі.

Літак із Хургади приземлився в Мінську

Збої торкнулися й міжнародних рейсів. Літак авіакомпанії Nesma Airlines, який виконував рейс NE610 із Хургади до Москви, замість російської столиці перенаправили до Мінська.

Пасажири, за повідомленнями російських медіа, близько двох годин чекали в літаку. Харчування їм не надавали. Члени екіпажу розповідали, що під час попереднього подібного випадку очікування тривало близько чотирьох годин.

Авіакомпанія «Побєда» також змінювала розклад через обмеження в московських аеропортах та інших регіонах Росії.

Це не перший збій в аеропортах Москви через атаки дронів

Подібні ситуації в Росії повторюються не вперше. У ніч проти 20 вересня через масовану атаку безпілотників у московських аеропортах затримали щонайменше 403 рейси, ще 12 скасували. Близько 38 літаків, які прямували до столиці РФ, перенаправили на запасні аеродроми.

На початку жовтня перебої повторилися. 6 жовтня через атаку безпілотників і запроваджені обмеження в московських аеропортах затримали або скасували понад 200 рейсів. А в ніч проти 10 жовтня російські медіа повідомляли щонайменше про 370 затриманих рейсів.

Російська влада неодноразово пояснювала обмеження необхідністю забезпечити безпеку польотів. Наслідками ставали масові затримки, скасування рейсів і перенаправлення літаків до інших міст.