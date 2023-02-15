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Під Москвою масштабна пожежа біля заводу з виробництва «Іскандерів» (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Москвою масштабна пожежа біля заводу з виробництва «Іскандерів» (відео)
Пожежа виникла в ангарі колишнього заводу
фото з відкритих джерел

Вогонь охопив площу понад 900 кв. м

У Коломні, що за 120 кілометрів від Москви, на території колишнього заводу з ремонту залізничних вагонів спалахнув ангар. Про це повідомляє пресслужба МНС Росії.

Площа пожежі перевищила 900 кв. м.

Повідомляється, що від вогню частково обрушилися перекриття між першим та другим поверхами будівлі. На місце відправлено пожежний потяг.

Пожежу гасять 100 осіб та 29 одиниць техніки.

Під Москвою масштабна пожежа біля заводу з виробництва «Іскандерів» (відео) фото 1

Ангар, де спалахнула пожежа, знаходиться навпроти підприємства НВК «КБ машинобудування», яке виробляє озброєння та військову техніку, зокрема «Іскандери», а також снаряди для РСЗВ та ПЗРК.

Нагадаємо, 14 лютого у Казані (Росія) сталася пожежа на склад з гумотехнічними виробами, неподалік якого розміщений пороховий завод.

Теги: пожежа росія боєприпаси

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