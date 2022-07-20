Оприлюднено імена двох командувачів РФ, які виконуватимуть нові задачі Путіна (фото)

Прізвище Андрія Січового з’явилося у звіті про візит до угруповання Сергія Шойгу

Міноборони Росії вперше назвало ім'я командувача угрупування військ «Захід», котре воює в Україні. Ним виявився генерал-лейтенант Андрій Січовий, повідомляють російські ЗМІ.

Прізвище Січового з’явилося у звіті про візит до угруповання «Захід» міністра оборони РФ Сергія Шойгу. 20 липня він навідувався туди з інспекцією та дав «низку вказівок».

Відомо, що 1990 року Андрій Січовий закінчив Ульянівське гвардійське вище танкове командне училище, а 2016 року завершив навчання у Військовій академії Генерального штабу.

Військову кар'єру Січовий розпочав із посади командира взводу. У лютому 2019-го йому довірили командування 8-ю гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу.

Андрій Січовий

У лютому проти генерал-лейтенанта Євросоюз запровадив персональні санкції.

Напередодні російське міноборони повідомляло, що угрупуванням «Схід», яке бере участь у бойових діях на донецькому напрямку, командує генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Рустам Мурадов

Рустам Мурадов із 2018 року обіймає посаду заступника командувача військ Південного військового округу. У 2016 році був представником Росії у центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі. У 2017 році працював військовим радником у Сирії, за що отримав звання Героя Росії. До травня минулого року командував російським миротворчим контингентом у Нагірному Карабаху. За чотири дні після початку російського вторгнення в Україну генерал Мурадов потрапив під санкції Євросоюзу.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у ході зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу заявив, що угруповання військ «Схід» та «Захід» мають продовжувати наступальні дії в Україні.

Як відомо, українські військові все частіше повідомляють про успішні удари по російських командних пунктах, складах боєприпасів на окупованих Росією територіях. ЗСУ почали завдавати успішних ударів по російських тилах після того, як до України прибули передані США системи залпового вогню Himars, які можуть вражати цілі на відстані близько 70-80 кілометрів. Himars вже знищили понад 30 логістичних об’єктів російських військ.

У результаті українських ударів із комплексів Himars по ворожих позиціях загинули або були поранені чотири заступники командира російської 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Також в Україну прибули реактивні системи M270. Ці універсальні пускові установки використовуються як РСЗВ і для запуску тактичних ракет. Мінімальна дальність стрільби – 2 км, максимальна – від 40 до 80 км в залежності від типу снаряда. Тактичні ракети ATACMS здатні бити на відстань до 220 кілометрів.

Нагадаємо, напередодні Шойгу дав наказ військам РФ в Україні наступати на всіх напрямках.