У Мюнхені авто в'їхало в групу людей



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Після наїзду з авто вийшли люди і почали бити перехожих

За попередніми даними, мова йде про «цілеспрямовану атаку»

У Мюнхені невідомі в'їхали на легковому авто в групу осіб, після чого вийшли і почали їх бити.

Про це в середу, 10 червня, повідомила в поліція міста в Twitter.

Відзначається, що після нападу на пішоходів зловмисники сіли назад в машину і зникли з місця інциденту.

«Ми розшукуємо автомобіль. За нашою оцінкою, зараз небезпеки немає», - відзначили в правоохоронних органах. Район надзвичайної події оточено правоохоронцями.

У поліції зазначили, що, за попередніми даними, мова йде про «цілеспрямовану атаку». Про загиблих чи постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, нещодавно у США машина в'їхала у натовп протестувальників, водій відкрив вогонь.