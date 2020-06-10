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    У світі

    У Мюнхені авто в'їхало в групу людей

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    Після наїзду з авто вийшли люди і почали бити перехожих - У Мюнхені авто в'їхало в групу людей
    Після наїзду з авто вийшли люди і почали бити перехожих

    За попередніми даними, мова йде про «цілеспрямовану атаку»

    У Мюнхені невідомі в'їхали на легковому авто в групу осіб, після чого вийшли і почали їх бити.

    Про це в середу, 10 червня, повідомила в поліція міста в Twitter.

    Відзначається, що після нападу на пішоходів зловмисники сіли назад в машину і зникли з місця інциденту.

    «Ми розшукуємо автомобіль. За нашою оцінкою, зараз небезпеки немає», - відзначили в правоохоронних органах. Район надзвичайної події оточено правоохоронцями.

    У поліції зазначили, що, за попередніми даними, мова йде про «цілеспрямовану атаку». Про загиблих чи постраждалих не повідомляється.

    Нагадаємо, нещодавно у США машина в'їхала у натовп протестувальників, водій відкрив вогонь.

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