У Мюнхені авто в'їхало в групу людей
За попередніми даними, мова йде про «цілеспрямовану атаку»
У Мюнхені невідомі в'їхали на легковому авто в групу осіб, після чого вийшли і почали їх бити.
Про це в середу, 10 червня, повідомила в поліція міста в Twitter.
Відзначається, що після нападу на пішоходів зловмисники сіли назад в машину і зникли з місця інциденту.
«Ми розшукуємо автомобіль. За нашою оцінкою, зараз небезпеки немає», - відзначили в правоохоронних органах. Район надзвичайної події оточено правоохоронцями.
München: Auto fährt in Menschengruppe - drei Verletzte https://t.co/bxx9USmXtn pic.twitter.com/m8IEWKKEtG— StN_News (@StN_News) June 10, 2020
У поліції зазначили, що, за попередніми даними, мова йде про «цілеспрямовану атаку». Про загиблих чи постраждалих не повідомляється.
Нагадаємо, нещодавно у США машина в'їхала у натовп протестувальників, водій відкрив вогонь.