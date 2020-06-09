За добу ДТП на Київщині забрали життя двох людей



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Фатальна ДТП сталася на трасі Київ - Чернігів Фото: Нацполіція

За усіма фактами ДТП поліція проводить розслідування

За минулу добу на Київщині сталося 5 ДТП з потерпілими. В автопригодах травмувалися восьмеро осіб та ще двоє громадян - загинули. У більшій частині випадків водії не впоралися з керуванням транспортних засобів. Також двоє водіїв перебували за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, на автодорозі Київ - Чернігів нетверезий водій не впорався з керуванням, виїхав на ділянку, де проводився ремонт, і потрапив у насип асфальту. В результаті загинула 28-річна пасажирка, ще троє перебувають у лікарні.

Фатальні наслідки мала й автопригода у смт Згурівка. Місцевий житель також не впорався з керуванням і допустив перекидання автомобіля, внаслідок чого чоловік загинув на місці.

На Білоцерківщині водій напідпитку з’їхав на узбіччя, де сталося перекидання транспортного засобу. У цій ДТП постраждав пасажир, його із переломом щелепи і травмою голови госпіталізували.

В Іванківському районі водій не впорався з керуванням автомобіля «Москвич» і влетів у паркан. Чоловік із черепно-мозковою травмою потрапив до лікарні.

У м. Ржищів водій ВАЗ-2107 допустив зіткнення з Peugeot, коли той розвертався. Обох водіїв із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медзакладів.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 червня, на трасі Київ - Чернігів, у районі села Залісся, сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув мотоцикліст.