«П'яне» ДТП у Москві. Актора Єфремова затримали



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Михайла Єфремова затримали для обрання запобіжного заходу

Таганський райсуд Москви 9 червня розгляне питання про обрання запобіжного заходу актору

Правоохоронні органи затримали актора Михайла Єфремова.

Про це повідомили у Головному управлінні МВС по Москві.

Тим часом Таганський районний суд Москви 9 червня розгляне питання про обрання запобіжного заходу актору Михайлу Єфремову після смертельного ДТП за його участі. Про це повідомила прессекретарка суду Зульфія Гуринчук.

За словами прессекретарки суду, клопотання слідства ще не надійшло, який запобіжний захід вимагатимуть Єфремову, невідомо.

Перед цим поліція доправила Єфремовау відділок по Центральному округу Москви.

Нагадаємо, Михайло Єфремов потрапив в ДТП увечері 8 червня. Перебуваючи під дією алкоголю, актор на повній швидкості виїхав на зустрічну смугу і врізався у фургон. За даними російських ЗМІ, смерть водія констатували о 5 годині ранку. Встановлено, що загиблим в аварії є 57-річний уродженець Рязані Сергій Захаров.

«У Москві працював водієм-кур'єром», - пишуть російські видання.

За фактом ДТП проти Єфремова розпочато кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Через смерть водія справу можуть перекваліфікувати. За попередніми даними, тепер Єфремову загрожує до 12 років в'язниці.