Невтішна статистика зі столичних доріг: за тиждень майже 700 ДТП



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У Печерському районі Києва автомобіль збив хлопчика на самокаті

У ДТП загинули двоє водіїв

Упродовж восьми діб, із 1 по 8 червня, Патрульна поліція Києва зафіксувала в столиці 681 дорожньо-транспортну пригоду (для порівняння, тижнем раніше - 656). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

У тому числі 37 аварій - з потерпілими (позаминулого тижня - 41).

Загинуло двоє людей (обидва - водії).

Травмовані 38 учасників дорожнього руху (тижнем раніше - 45), із них п’ятеро мотоциклістів та четверо велосипедистів.

Відбулося десять наїздів на пішоходів, із них сім - на пішохідних переходах.

Як повідомлялося, в ніч на понеділок, 8 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталась смертельна ДТП за участю двох легковиків. Одна людина загинула на місці події.