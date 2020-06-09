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    Невтішна статистика зі столичних доріг: за тиждень майже 700 ДТП

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    У Печерському районі Києва автомобіль збив хлопчика на самокаті - Невтішна статистика зі столичних доріг: за тиждень майже 700 ДТП
    У Печерському районі Києва автомобіль збив хлопчика на самокаті

    У ДТП загинули двоє водіїв

    Упродовж восьми діб, із 1 по 8 червня, Патрульна поліція Києва зафіксувала в столиці 681 дорожньо-транспортну пригоду (для порівняння, тижнем раніше - 656). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    У тому числі 37 аварій - з потерпілими (позаминулого тижня - 41).

    Загинуло двоє людей (обидва - водії).

    Травмовані 38 учасників дорожнього руху (тижнем раніше - 45), із них п’ятеро мотоциклістів та четверо велосипедистів.

    Відбулося десять наїздів на пішоходів, із них сім - на пішохідних переходах.

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    Як повідомлялося, в ніч на понеділок, 8 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталась смертельна ДТП за участю двох легковиків. Одна людина загинула на місці події.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль велосипедист мотоцикл
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