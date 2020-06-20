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    Політика

    Мер Дніпра підтримав Олега Ляшка на довиборах у Раду

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    <p>Олег Ляшко піде в Раду по 208-му виборчому окрузі на Чернігівщині</p> - Мер Дніпра підтримав Олега Ляшка на довиборах у Раду

    Олег Ляшко піде в Раду по 208-му виборчому окрузі на Чернігівщині

    «Олег дуже сильно скучив за політичними дебатами і за парламентом», – Борис Філатов

    Міський голова  Дніпра Борис Філатов висловив думку, що Олег Ляшко повинен бути в парламенті і підтримав його на довиборах по 208 округу. Про це Борис Філатов сказав під час ток-шоу «Свобода слова» на каналі «Україна»

    Дивлячись на те, як лідер Радикальної партії відстоює свою думку перед мікрофоном, мер Дніпра заявив: «Олег дуже сильно скучив за політичними дебатами і за парламентом. Ось такий депутат повинен бути в парламенті», - сказав мер Дніпра.

    Нагадаємо, Олег Ляшко заявив про свій намір балотуватися по 208 округу, де ЦВК призначила перевибори в зв'язку зі смертю депутата-мажоритарника Валерія Давиденка. Вибори пройдуть 25 жовтня 2020 року.

    Партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» визначились зі своїм кандидатом в окрузі, який звільнився після загибелі депутата Валерія Давиденка. Юлія Тимошенко та партія «Батьківщина» офіційно підтримали лідера Радикальної партії Олега Ляшка на довиборах до Верховної ради по 208-му виборчому окрузі на Чернігівщині. Про це лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила  під час брифінгу на погоджувальній раді у парламенті.

    Олег Ляшко вибори Борис Філатов Україна
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