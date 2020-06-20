Борги України перед громадянами за рішеннями ЄСПЛ сягають 10 млрд грн, – Малюська



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«Ці кошти з бюджету можуть виділити, проте тоді «бюджет не зможе покривати видатки повністю Пенсійного фонду, освітян, інших бюджетників» - Малюська

Усі несплати стосуються справ щодо невиконання судових рішень

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів про грошові виплати українцям за рішеннями Європейського суду з прав людини. Про це він розповів на ток-шоу в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Там, де суд ухвалив рішення умовно стягнути з держави Україна 10 тис. євро на користь Іваненка, таких рішень невиконаних практично немає. Тобто ми їх – у нас є для цього відповідна бюджетна програма – виплачуємо вчасно. Прострочок жодних немає практично», – стверджує Малюська.

Водночас він зазначає, що у справах щодо невиконання судових рішень Україна все ж має певні борги перед громадянами.

«Там борги держави Україна перед громадянами, юридичними особами – це десь мільярдів до десяти, напевно, є. Гривень. Сума велика», – повідомляє міністр.

Він також уточнив, що ці кошти з бюджету можуть виділити, проте тоді «бюджет не зможе покривати видатки повністю Пенсійного фонду, освітян, інших бюджетників».

Нагадаємо, платні камери з поліпшеними умовами відкрили у Харківському, Сумському та Старобільському СІЗО, а також у Полтаві.

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