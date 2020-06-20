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    Політика

    Борги України перед громадянами за рішеннями ЄСПЛ сягають 10 млрд грн, – Малюська

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    &laquo;Ці кошти з бюджету можуть виділити, проте тоді &laquo;бюджет не зможе покривати видатки повністю Пенсійного фонду, освітян, інших бюджетників&raquo; - Малюська - Борги України перед громадянами за рішеннями ЄСПЛ сягають 10 млрд грн, – Малюська
    «Ці кошти з бюджету можуть виділити, проте тоді «бюджет не зможе покривати видатки повністю Пенсійного фонду, освітян, інших бюджетників» - Малюська

    Усі несплати стосуються справ щодо невиконання судових рішень

    Міністр юстиції України Денис Малюська розповів про грошові виплати українцям за рішеннями Європейського суду з прав людини. Про це він розповів на ток-шоу в ефірі телеканалу «112 Україна».

    «Там, де суд ухвалив рішення умовно стягнути з держави Україна 10 тис. євро на користь Іваненка, таких рішень невиконаних практично немає. Тобто ми їх – у нас є для цього відповідна бюджетна програма – виплачуємо вчасно. Прострочок жодних немає практично», – стверджує Малюська.

    Водночас він зазначає, що у справах щодо невиконання судових рішень Україна все ж має певні борги перед громадянами. 

    «Там борги держави Україна перед громадянами, юридичними особами – це десь мільярдів до десяти, напевно, є. Гривень. Сума велика», – повідомляє міністр.

    Він також уточнив, що ці кошти з бюджету можуть виділити, проте тоді «бюджет не зможе покривати видатки повністю Пенсійного фонду, освітян, інших бюджетників».

    Нагадаємо, платні камери з поліпшеними умовами відкрили у Харківському, Сумському та Старобільському СІЗО, а також у Полтаві.

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