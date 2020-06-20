Українцям дозволено в'їзд до Чорногорії, але за однієї умови



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уряд Чорногорії дозволив українцям в’їзд на свою територію

Відповідні зміни набувають чинності опівночі в неділю 21 червня

Уряд Чорногорії дозволив в'їзд на територію країни туристам з України. При цьому українські громадяни мають надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше 48 годин від моменту прибуття. Про це повідомляє пресслужба уряду Чорногорії.

«Країни, мешканці яких можуть в'їхати до Чорногорії, якщо вони нададуть негативний тест ПЛР-тест на SARS-CoV-2, здійснений акредитованими лабораторіями, це: Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, Туреччина, Ізраїль, Польща, Румунія, Італія та Україна. Тест повинен бути зроблений не більш як 48 годин до того», - йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни набувають чинності опівночі в неділю, 21 червня.

У Чорногорії запровадили правила зон для в'їзду до країни. Країнам з зеленої зони дозволено в'їзд без обмежень, з жовтої - з негативним ПЛР-тестом на Covid-19. Країнам з червоної зони заборонено в'їзд до Чорногорії. Україна увійшла до жовтої зони.

Раніше повідомляли, що Чорногорія, яка 2 червня оголосила про завершення епідемії коронавірусу, повідомила 15 червня про підтверджений імпортований випадок інфікування.

Зазначимо, у Всесвітній організації охорони здоров’я попередили, що пандемія коронавірусу вступає у «нову і небезпечну» фазу, коли люди втомлюються від протиепідемічних заходів, які до того завдали серйозних економічних збитків.