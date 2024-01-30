У Нідерландах вибухнув житловий комплекс (відео)

Вибух знищив частину житлового комплексу у Нідерландах

Вибух знищив частину житлового комплексу у Роттердамі у Нідерландах. Про це пише місцеве видання Nl Times. В результаті було шпиталізовано мінімум одну людину.

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Сильний вибух пролунав у понеділок близько 20:25 за місцевим часом (22:25 за київським часом) в одному з будинків. Внаслідок вибуху з гаража, розташованого в будівлі, вилетів автомобіль, а в сусідніх будівлях вибило шибки з вікон.

Декілька людей отримали травми. За попередніми даними, принаймні одного з них госпіталізували. Причини інциденту з'ясовують правоохоронці.

Навіть через три години після інциденту пожежна служба все ще намагалася взяти ситуацію під контроль. «Вогонь на даху, і пожежна команда не може туди дістатися», – повідомили у місцевому ДСНС . «Щоб вогонь не перекинувся на супермаркет з іншого боку, необхідно було знести будівлю між ними. Як запобіжний захід евакуйовано сусіднє сховище феєрверків», – додали в ДСНС.

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Пожежники повідомили, повністю загасити вогонь вдалось тільки рано вранці вівторка. Мешканців, які втратили свої домівки, доставили до рекреаційного спортивного центру. Зазначається, що нещодавно у цьому ж районі застрелили перехожого. Правоохоронні органи розслідують можливий зв'язок між цими двома подіями.

Нагадаємо, у Стамбулі через будівництво метро обвалився триповерховий будинок.