Як атака на нафтовий термінал вплине на роботу російської ППО: оцінка ISW

Російська ППО в Ленінградській області стоїть для захисту від гіпотетичних атак НАТО, а не українських ударів

Російська протиповітряна оборона прикриває Ленінградську область погано, і, ймовірно, не готова захищатися від ударів з півдня. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Так, російське інсайдерське джерело заявило системи ППО в Ленінградській області, швидше за все, розташовані для захисту від ударів із північного заходу та заходу, оскільки Росія історично розташовувала свою ППО в цьому районі для захисту від гіпотетичних атак НАТО. Російські військові зараз реформують Ленінградський військовий округ із наміром підготуватися до потенційної майбутньої війни проти НАТО і, можливо, розміщують військові засоби таким чином, щоб вони розташувалися на кордоні з членами НАТО.

«Українські удари в Ленінградській області можуть змусити російські сили розташувати системи ППО малої дальності уздовж очікуваних маршрутів польоту українських безпілотників для захисту потенційних цілей стратегічного значення. Російські війська, які використовують системи малої дальності, такі як «Панцир», можуть бути не в змозі охопити всі важливі потенційні цілі в Ленінградській області без залучення додаткових систем у цей район, а продовження українських ударів у глибоких тилах Росії може посилити тиск на російську ППО в цілому», – зазначає ISW.

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Нагадаємо, в ніч на 21 січня в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів морського торговельного порту. За повідомленням російських ЗМІ, очевидці чули два вибухи і звуки безпілотників, що пролітають. Зазначалося, що пожежа сталася на терміналі компанії «Новатек». Постраждалих нібито немає, було проведено евакуацію персоналу.

Внаслідок атаки безпілотників Служби безпеки України нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області зупинив свою роботу.

Як повідомлялося, в ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що був атакований авіаремонтний завод у Смоленській області РФ. На ньому виробляється та ремонтується озброєння, авіаційна та військова техніки. Крім того, вночі 21 січня був атакований російський завод «Щегловський вал» у Тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси «Панцир». За атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.