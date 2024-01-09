Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч

У Білгороді три автомобілі були пошкоджені уламками

Російська влада повідомила про трьох постраждалих після вибухів на Білгородщині

РФ заявила про збиття 10 повітряних цілей у Білгородському районі. ОБСЄ відреагувала на рішення Білорусі не пускати спостерігачів на вибори. В Україні збито перший «Шахед» з реактивним двигуном. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 9 січня, щоб ви були в курсі подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибухи в Білгороді

Увечері 8 січня російська влада заявила про збиття 10 повітряних цілей у Білгородському районі.

Російське міноборони повідомило, що начебто ППО збила 10 реактивних снарядів над Білгородською областю. Росіяни звинуватили Україну в атаці та заявили, що обстріл нібито здійснили із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampire.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Попередньо, за словами губернатора Білгородської області Вʼячеслава Гладкова, в області є троє постраждалих – жінка та двоє чоловіків з осколковими пораненнями. Їх шпиталізували.

Також у Білгороді у двох багатоквартирних будинках та приватному домоволодінні вибиті вікна, три автомобілі пошкоджені уламками. Відомо, що на стоянці одного з місцевих підприємств загорілися чотири вантажні автомобілі – пожежі усунули. А в районі заявили про пошкодження даху приватного домоволодіння.

В Україні збито перший «Шахед» з реактивним двигуном

На території України було збито перший безпілотник Shahed-238 з реактивним двигуном. Про це розповів військовослужбовець, експерт в галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним Флеш.

За його словами, ворожий дрон долетів до середини країни. Він рухався зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Двигун китайський. Не думав, що вони так швидко з'являться в нас. Нещодавно його Іран вперше показав на виставці», – розповів військовий.

Експерт зазначає, що на реактивному двигуні такі безпілотники можуть літати по всій країні. Крім того, вони долітатимуть до України швидше, а також можуть маневрувати. Однак жодної унікальної зброї на них немає, лише звичайний заряд. Навігація у Shahed-238 теж стандартна.

ОБСЄ відреагувала на рішення Білорусі не пускати спостерігачів на вибори

Керівники обох відповідальних за моніторинг виборів інституцій ОБСЄ – Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) та Парламентської асамблеї (ПА ОБСЄ) – заявили, що рішення Білорусі суперечить принципу прозорості, важливому для проведення демократичних виборів.

«Ми глибоко стурбовані тим, що рішення не запрошувати країни ОБСЄ через БДІПЛ спостерігати за парламентськими виборами в Білорусі не дозволить громадянам і установам країни отримати вигоду від неупередженої, прозорої і всебічної оцінки», – сказав директор БДІПЛ Маттео Мекаччі, зазначивши, що це суперечить зобов’язанням, взятим Білоруссю, і суперечить духу співпраці, на якому ґрунтується ОБСЄ.

Президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума зазначила, що глибоко шкодує, що Асамблею позбавляють можливості зробити внесок у демократичний розвиток.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росія заблокувала сайт Православної Церкви України

РФ заблокувала на своїй території доступ до сайту Православної церкви України (ПЦУ). Ініціатором обмеження доступу виступив «невказаний держорган», під яким може ховатися Генпрокуратура Росії. Причини блокування не вказані.

Доступ до сайту могли закрити як з міркувань військової цензури (на ньому є пости на підтримку ЗСУ), так і через заборону «інформації про здійснення збору пожертвувань релігійними організаціями, якщо ті не отримали права на проведення таких зборів».

Остання норма була введена новим законом РФ, який також забороняє сайти з проханням донатити армії противника. Цей же закон дає генпрокуратурі РФ право на позасудове блокування інформації про обхід цензури.

Білорусь будує нове військове містечко поблизу українського кордону

Міністерство оборони Білорусі будує нове військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

У травні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про створення в Збройних силах «Південного оперативного командування», з чим журналісти і пов’язують будівництво нового військового об’єкта.

Точне місце будівництва офіційно не розголошується. Проте джерела видання зафіксували будівництво на території колишнього піонерського табору «Чайка» в Гомельському районі. Це приблизно посередині між обласним центром Гомелем і районним центром Річиця. Звідси веде асфальтована дорога до кордону з Україною, до прикордонного переходу в Новій Гуті близько 40 кілометрів.

Шольц закликав країни ЄС надати цього року більшу військову підтримку Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу надати цього року більшу військову підтримку Україні, а також назвав вже заплановану кількість зброї недостатньою.

На думку німецького канцлера, поставки зброї для України, заплановані до цього часу більшістю країн-членів ЄС, у будь-якому випадку занадто малі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тому я закликаю наших союзників у Європейському Союзі також активізувати свої зусилля на користь України», – додав він.

За його словами, Європа повинна продемонструвати, що вона стоїть на боці України, на боці свободи, міжнародного права та європейських цінностей.