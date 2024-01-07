Атака на Дніпро: скільки ворожих цілей знищено

Ворожі цілі було збито в Дніпровському та Нікопольському районах

Увечері 6 січня російські загарбники атакували Дніпропетровську область ударними дронами. Силами ППО було знищено 7 безпілотників. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

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«За сьогоднішній вечір в області було знищено 7 ворожих безпілотників», – йдеться у повідомленні.

Керівник обласної військової адміністрації додав, що ворожі цілі було збито в Дніпровському та Нікопольському районах.

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Як повідомлялося, увечері 6 січня російські загарбники атакували Дніпро безпілотниками. У результаті чого постраждали дві людини. Унаслідок ворожої атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини. Також дві людини самостійно звернулися за медичною допомогою в лікарню.

Раніше російські загарбники обстріляли Нікопольський район. Унаслідок атаки загинула людина, ще двоє людей поранені, серед них 16-річна дівчинка, також 4 людям знадобилася допомога лікарів через сильний стрес.