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Зросла кількість жертв теракту у сільраді на Закарпатті

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зросла кількість жертв теракту у сільраді на Закарпатті
Під час засідання сесії сільради вибухнули гранати, які кинув на підлогу один із депутатів
фото: Нацполіція

Кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до двох осіб. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, 15 грудня у селі Керецьки Хустського району під час засідання сесії сільради один із депутатів кинув на підлогу в залі гранати, які одразу здетонували. 

Від підриву гранат постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Це 16 чоловіків і сім жінок віком від 28 до 68 років.

15 грудня їх госпіталізували до кількох медзакладів області з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. У більшості діагностували осколкові поранення. 16 грудня один із чоловіків помер у лікарні від отриманих травм.

Згідно з повідомленням Офісу генпрокурора, 15 січня 2024 року від отриманих унаслідок вибуху травм у реанімаційному відділенні помер ще один постраждалий – 47-річний депутат сільради. Він працював у Керецьківській ОТГ на посаді начальника ЦНАПу.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури продовжується досудове розслідування за фактом підриву гранат депутатом Керецьківської сільської ради Хустського району.

У межах кримінального провадження призначено низку експертиз, які наразі тривають. Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення.

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Теги: кримінал вибух депутат теракт Закарпаття

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