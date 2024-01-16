Зросла кількість жертв теракту у сільраді на Закарпатті
Кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до двох осіб. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Нагадаємо, 15 грудня у селі Керецьки Хустського району під час засідання сесії сільради один із депутатів кинув на підлогу в залі гранати, які одразу здетонували.
Від підриву гранат постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Це 16 чоловіків і сім жінок віком від 28 до 68 років.
15 грудня їх госпіталізували до кількох медзакладів області з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. У більшості діагностували осколкові поранення. 16 грудня один із чоловіків помер у лікарні від отриманих травм.
Згідно з повідомленням Офісу генпрокурора, 15 січня 2024 року від отриманих унаслідок вибуху травм у реанімаційному відділенні помер ще один постраждалий – 47-річний депутат сільради. Він працював у Керецьківській ОТГ на посаді начальника ЦНАПу.
За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури продовжується досудове розслідування за фактом підриву гранат депутатом Керецьківської сільської ради Хустського району.
У межах кримінального провадження призначено низку експертиз, які наразі тривають. Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення.
Читайте також:
Коментарі — 0