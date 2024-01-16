Зросла кількість жертв теракту у сільраді на Закарпатті

Під час засідання сесії сільради вибухнули гранати, які кинув на підлогу один із депутатів

Кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до двох осіб. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Нагадаємо, 15 грудня у селі Керецьки Хустського району під час засідання сесії сільради один із депутатів кинув на підлогу в залі гранати, які одразу здетонували.

Від підриву гранат постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Це 16 чоловіків і сім жінок віком від 28 до 68 років.

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15 грудня їх госпіталізували до кількох медзакладів області з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. У більшості діагностували осколкові поранення. 16 грудня один із чоловіків помер у лікарні від отриманих травм.

Згідно з повідомленням Офісу генпрокурора, 15 січня 2024 року від отриманих унаслідок вибуху травм у реанімаційному відділенні помер ще один постраждалий – 47-річний депутат сільради. Він працював у Керецьківській ОТГ на посаді начальника ЦНАПу.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури продовжується досудове розслідування за фактом підриву гранат депутатом Керецьківської сільської ради Хустського району.

У межах кримінального провадження призначено низку експертиз, які наразі тривають. Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення.

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