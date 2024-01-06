Нічний удар по Криму: стали відомі нові деталі

Під ударом був військовий аеродром «Саки» у Новофедорівці

Окупанти заявили про знищення чотирьох українських ракет над Кримом

Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило про нібито знищення українських ракет над тимчасово окупованим Кримом.

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«6 січня близько 00:30 мск. припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням авіаційних керованих ракет по об'єктах на території Російської Федерації», – йдеться у заяві міноборони РФ.

Повідомляться, що черговими засобами російської ППО перехоплено та знищено над Кримом чотири українські ракети.

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Очевидці повідомляють про ймовірну атаку на військовий аеродром. «Під ударом був військовий аеродром «Саки» у Новофедорівці», – пише телеграм-канал «Крымский ветер».

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 5 січня у Криму в районі тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи.

У районі Євпаторії було чутно до десяти вибухів.

Очевидці також повідомляють, що в розташованому біля військового аеродрому селі Михайлівка уламки впали на приватний будинок, спалахнула пожежа.

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Також про вибухи повідомили у Сакському районі. Окупанти перекрили міст через Керченську протоку.

Нагадаємо, після вибухів в Криму, Збройні сили України підтвердили знищення командного пункту росіян поблизу Севастополя. Зокрема, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу.

До слова, у мережі ширяться інформація про те, що в результаті удару по окупованому Криму 4 січня міг загинути начальник генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасимов. Росіяни самі розганяють фейк про вбивство Герасимова.