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Нічний удар по Криму: стали відомі нові деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний удар по Криму: стали відомі нові деталі
Під ударом був військовий аеродром «Саки» у Новофедорівці
фото: скріншот із відео

Окупанти заявили про знищення чотирьох українських ракет над Кримом

Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило про нібито знищення українських ракет над тимчасово окупованим Кримом.

«6 січня близько 00:30 мск. припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням авіаційних керованих ракет по об'єктах на території Російської Федерації», – йдеться у заяві міноборони РФ.

Повідомляться, що черговими засобами російської ППО перехоплено та знищено над Кримом чотири українські ракети.

Очевидці повідомляють про ймовірну атаку на військовий аеродром. «Під ударом був військовий аеродром «Саки» у Новофедорівці», – пише телеграм-канал «Крымский ветер».

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 5 січня у Криму в районі тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи.

У районі Євпаторії було чутно до десяти вибухів. 

Очевидці також повідомляють, що в розташованому біля військового аеродрому селі Михайлівка уламки впали на приватний будинок, спалахнула пожежа.

Нічний удар по Криму: стали відомі нові деталі фото 1

Також про вибухи повідомили у Сакському районі. Окупанти перекрили міст через Керченську протоку.

Нагадаємо, після вибухів в Криму, Збройні сили України підтвердили знищення командного пункту росіян поблизу Севастополя. Зокрема, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу.

До слова, у мережі ширяться інформація про те, що в результаті удару по окупованому Криму 4 січня міг загинути начальник генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасимов. Росіяни самі розганяють фейк про вбивство Герасимова.

Теги: Крим вибух окупанти ракета

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