Створення балтійської лінії оборони на кордоні РФ: глава Міноборони Латвії дав прогноз

Глава Міноборони Латвії: будуватиме лінію оборони на кордоні з країною-агресором аж 10 років

Будівництво балтійської лінії оборони на кордоні з Росією може зайняти десятиліття, заявив глава Міноборони Латвії Андріс Спрудс. За його словами, які наводить видання Leta, країни вже мають план, що включає необхідні заходи для зведення конструкції. Водночас Спрудс зазначив, що терміни початку реалізації проекту у трьох країн можуть відрізнятися.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Фінансові ресурси є важливим питанням, оскільки є й інші важливі напрями. Йдеться про значні суми. Ми маємо план на кілька років уперед, де конкретно розписані заходи, як ми його реалізовуватимемо. Загалом йдеться про наступне десятиліття, протягом якого проводитиметься будівництво та зміцнення (кордону – «Главком»)», – сказав міністр.

Згідно з домовленістю, найближчими роками країни Балтії збудують на своїх кордонах різні оборонні споруди, метою яких буде «стримування та, за потреби, захист від військової загрози». Оборонні об'єкти також потрібні, щоб затримати супротивника на кордоні і дати союзникам час прийти на допомогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пише видання Postimees, Естонія на східному кордоні збудує лінію оборони, що складається приблизно з 600 бетонних бункерів. Передбачається, що вони захистять військових від вогню супротивника та уламків снарядів. Кожен бункер буде розрахований на 10 осіб, а його розмір становитиме 30-35 квадратних метрів. Місця розташування споруд будуть визначені до кінця 2024 року. Їхнє встановлення розпочнеться у першій половині наступного року. Уточнюється, що більша частина бункерів буде побудована в повіті Іда-Вірумаа і на південному сході Естонії, деякі будуть розташовані біля Чудського озера.

Нагадаємо, 19 січня стало відомо, що міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської оборонної зони на кордоні Росії та Білорусі. Зазначається, що міністри оборони підписали в Ризі угоду, згідно з якою Естонія, Латвія і Литва найближчими роками створять на своїх кордонах оборонну зону, що складається з різних оборонних об'єктів, метою яких є стримування і, за необхідності, захист від військової загрози.

Прибалтійська зона оборони за своєю суттю є комплексом заходів попередження і польової охорони, елементи якого на місцевості підтримують діяльність оборонних частин, що обороняються, в опорних пунктах, щоб присікти, якщо буде потреба, напад частин агресії.

Елементи будуть розкидані по ландшафту з урахуванням результатів аналізу противника і навколишнього середовища, а також плану бою підрозділів сил оборони. «Прибалтика – це один район бойових дій, і тому оборонні об'єкти будуються спільно з Латвією і Литвою», – пише Міноборони Естонії. В естонському оборонному відомстві додали, що вкрай важливо розподілити час «розумно», щоб держави були готові до оборони своїх кордонів.