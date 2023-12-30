Масована ракетна атака та обстріл Херсона: яка ситуація в регіонах

Серед мирного населення є загиблі та поранені

За добу російські окупанти завдали ударів по 11 областях України. Про ситуацію в регіонах повідомляють обласні державні адміністрації.

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Хмельниччина

За добу в межах області було збито дві крилаті ракети та два БпЛА противника. В кількох громадах області пошкоджено понад десять приватних домоволодінь, дитячий садочок, будинок культури, бібліотека, старостат. Минулося без постраждалих.

Черкащина

Ніч минула спокійно. Вчора вдень область була під ворожим обстрілом. Близько 15:00 російська ракета влучила в житловий сектор у Смілі: дев’ять потерпілих, понад пів сотні пошкоджених будинків. Наразі триває ліквідація наслідків.

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Чернігівщина

За добу — 12 обстрілів (56 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів, БМП, FPV-дронів. У прикордонному селі Семенівської громади FPV-дрон влучив у нежитловий будинок. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина

Уночі на зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Великописарівська громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня російські війська здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Минулої доби окупанти завдали 196 ударів по 22 населених пунктах області. Окупанти випустили 12 ракет по Запоріжжю, Відрадному та Матвіївці, атакували 34 безпілотниками Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне й Роботине, а також здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Кам'янського. По території Гуляйпільського, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 145 артобстрілів. Надійшло 116 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Дніпропетровщина

Учора зранку була найбільш масована атака за весь час повномасштабного вторгнення. Над областю збили 18 ракет. У Дніпрі внаслідок влучання загинуло шість людей, 33 поранено. Пошкоджений торговий центр, пологовий будинок, зруйнована приватна оселя, пошкоджені 8 адмінбудівель, близько 20 багатоповерхівок та автомобілі.

Зачепило і Новомосковськ. Там постраждали дві людини. Пошкоджені 42 приватних будинки. Нікопольський район п’ять разів обстріляли з артилерії та застосували дрони-камікадзе.

Били по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадам. У Нікополі постраждали троє чоловіків. Пошкоджені два фермерських господарства, комунальне та промислове підприємства, 11 приватних та 1 двоповерховий будинок, гуртожиток і 6 господарських споруд, лінії електропередачі та сонячні панелі.

Ніч пройшла тихо.

У Дніпрі оголошено день жалоби.

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Харківщина

У результаті ворожого ракетного обстрілу по м. Харків, який стався 29 грудня, загинули три людини. Впродовж дня до Обласної клінічної лікарні госпіталізували всього 18 поранених: 17 чоловіків, одна жінка.

Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Гур'їв Козачок Богодухівського району; Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району. Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка, Берестове Куп'янського району.

ЗСУ відбили впродовж доби 14 атак ворога біля Синьківки Куп'янського району.

Сьогодні зранку ворог обстріляв с. Козача Лопань Харківського району. Постраждалих та руйнувань немає.

У с. Вільхуватка Ізюмського району чоловік 1979 р.н. підірвався на міні «Пелюстка». Постраждалого з осколковим пораненням стопи госпіталізували.

В результаті ворожого обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Луганщина

Учора противник продовжив масовані авіаційні удари по прифронтових селах та укріпленнях українських оборонців. У нашій смузі відповідальності зафіксовано щонайменше 14 ударів з неба. Зокрема, в районах Макіївки, Невського, Серебрянського лісництва. Невське, Білогорівка та території навколо потрапили під щільні мінометний та артилерійський обстріли. За добу противник здійснив 176 обстрілів (569 снарядів).

Донеччина

Під вогнем окупантів 11 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Селидове, смт Північне, смт Щербинівка, с. Новопокровське, с. Новоселівка Перша, с. Сєверне, с. Соловйове. Пошкоджено 22 житлових будинки (з них два — багатоквартирних), адміністративна будівля, два цивільних автомобіля, школа, відділення поліції, котельна «Курахівської ТЕС». За добу на Донеччині п’ять поранених.

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Миколаївщина

Протягом доби силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий БпЛА Shahed-131/136. Вчора артилерійські удари фіксувалися по околицях та с. Солончаки Куцурубської громади. Також ворог здійснив пуск безпілотного літального апарату невстановленого типу зі скиданням осколкових боєприпасів. Постраждалих немає.

Вчора обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. Також ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватні будинки. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 108 обстрілів (536 снарядів), з них по м. Херсон — дев’ять обстрілів (24 снарядів). Окупанти поцілили у райони 23 населених пунктів області; гуманітарний штаб у Бериславському районі; об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні.

Під вогнем ворога був Берислав. Російська армія вдарила з безпілотника по 70-річному місцевому жителю, який їхав містом на скутері. Внаслідок скидання вибухового предмета чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги. Також вчора до лікарні звернувся 63-річний чоловік, який 28 грудня потратив під обстріл у селі Червоний Маяк. У нього діагностували вибухову травму, струс мозку та поранення голови. Потерпілим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Вчора вдень окупанти знову обстріляли Херсон. Під вогнем опинилися багатоквартирні будинки, гуртожиток освітнього закладу, а також гаражні приміщення. Постраждали троє херсонців, 44, 51 та 72 роки. Їх доставили до медичного закладу. Лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.

Ввечері противник здійснив ворожий обстріл м. Херсон. Попередньо встановлено, що мало місце влучання двох БПЛА типу «Шахед» в будівлю «Херсонліфт», які спричинили значні руйнування будівлі. Також було пошкоджено шість автомобілів, один автомобіль згорів. Дані транспортні засоби знаходились біля будівлі. Постраждалих не виявлено.

За добу по області п’ять людей дістали поранення.