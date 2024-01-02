Уламки ракети впали в одному з парків Києва

Сили ППО збивають ракети над Києвом та областю

У Києві працюють сили ППО

У Києві близько 7-ї години ранку прогриміли вибухи. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними столичного голови, зокрема, в Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку.

Також лунають вибухи на Оболоні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі.

Уночі російські окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України.