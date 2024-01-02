Уламки ракети впали в одному з парків Києва
У Києві працюють сили ППО
У Києві близько 7-ї години ранку прогриміли вибухи. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За даними столичного голови, зокрема, в Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку.
Також лунають вибухи на Оболоні.
Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.
У ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі.
Уночі російські окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України.
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