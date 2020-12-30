У Нігерії настав голод на тлі Covid-19

У Нігерії громадянам доводиться захоплювати магазини, в яких є хоч якась їжа

Люди беруть штурмом магазини і продовольчі склади через рішення уряду про заборону роботи компаній, що постачають продукти

У Нігерії під час другої хвилі коронавірусу настав голод.

У країні мільйони людей перебувають на межі виживання через голод. Люди беруть штурмом магазини і продовольчі склади через рішення уряду про заборону роботи компаній, що постачають продукти в торгові точки країни, пише Ateo Breaking.

Влада вважає, що така заборона допоможе запобігти поширенню коронавірусу.

Крім цього, корінні жителі Нігерії змушені перебувати в таборах біженців, де не вистачає як їжі, так і води. Ускладнюють ситуацію і екстремальні погодні умови.

Нагадаємо, ООН назвала країни, яким загрожує голод. У всіх зазначених країнах відбуваються збройні конфлікти і це погіршує ситуацію з продовольчою безпекою для місцевого населення.

Раніше в ООН повідомили, що наступний рік буде катастрофічним. За даними організації, вже зараз через збройні конфлікти і пандемію коронавірусу голодують 270 млн осіб.