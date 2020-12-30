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    У світі

    У Нігерії настав голод на тлі Covid-19

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    У Нігерії громадянам доводиться захоплювати магазини, в яких є хоч якась їжа - У Нігерії настав голод на тлі Covid-19
    У Нігерії громадянам доводиться захоплювати магазини, в яких є хоч якась їжа

    Люди беруть штурмом магазини і продовольчі склади через рішення уряду про заборону роботи компаній, що постачають продукти

    У Нігерії під час другої хвилі коронавірусу настав голод. 

    У країні мільйони людей перебувають на межі виживання через голод. Люди беруть штурмом магазини і продовольчі склади через рішення уряду про заборону роботи компаній, що постачають продукти в торгові точки країни, пише Ateo Breaking.

    Влада вважає, що така заборона допоможе запобігти поширенню коронавірусу.

    Крім цього, корінні жителі Нігерії змушені перебувати в таборах біженців, де не вистачає як їжі, так і води. Ускладнюють ситуацію і екстремальні погодні умови.

    Нагадаємо, ООН назвала країни, яким загрожує голод. У всіх зазначених країнах відбуваються збройні конфлікти і це погіршує ситуацію з продовольчою безпекою для місцевого населення.

    Раніше в ООН повідомили, що наступний рік буде катастрофічним. За даними організації, вже зараз через збройні конфлікти і пандемію коронавірусу голодують 270 млн осіб.

    Теги: продукти голодування влада населення коронавірус Нігерія
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