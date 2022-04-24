У Нігерії стався вибух на нелегальному нафтозаводі: загинули понад 100 людей

Подібні незаконні нафтопереробні заводи в Нігерії працюють шляхом відбору сирої нафти з трубопроводів, що належать нафтовим компаніям

У Нігерії в результаті вибуху на нелегальному нафтопереробному заводі загинули понад 100 людей. Трагічна НП сталася в прикордонному районі Егбема, розташованого між південними штатами Імо та Ріверс. Про це передає Xinhua.

За словами генерального президента Ради нафтогазовидобувних районів Імо Коллінза Аджі, вже виявили близько 108 спалених тіл. Вибух стався пізно ввечері в п'ятницю.

«На незаконному бункерувальному майданчику сталася пожежа, в результаті якої до невпізнання згоріли понад 100 осіб», – заявив уповноважений з нафтових ресурсів у Імо Гудлак Опіа.

Він додав, що уряд вже оголосив у розшук оператора цього нелегального нафтозаводу, який нині знаходиться в бігах.

У Центрі захисту довкілля та молоді повідомили, що в результаті вибуху згоріли кілька транспортних засобів, які стояли в черзі, щоб купити нелегальне паливо.

Безробіття та бідність у нафтовидобувній дельті Нігеру зробили незаконну переробку нафти привабливим бізнесом, але з смертельними наслідками. Сиру нафту відбирають із мережі трубопроводів, що належать великим нафтовим компаніям, і переробляють на продукти в імпровізованих резервуарах.

Нагадаємо, що 1 квітня, уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.