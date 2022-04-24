У Нігерії стався вибух на нелегальному нафтозаводі: загинули понад 100 людей
Подібні незаконні нафтопереробні заводи в Нігерії працюють шляхом відбору сирої нафти з трубопроводів, що належать нафтовим компаніям
За словами генерального президента Ради нафтогазовидобувних районів Імо Коллінза Аджі, вже виявили близько 108 спалених тіл. Вибух стався пізно ввечері в п'ятницю.
«На незаконному бункерувальному майданчику сталася пожежа, в результаті якої до невпізнання згоріли понад 100 осіб», – заявив уповноважений з нафтових ресурсів у Імо Гудлак Опіа.
Він додав, що уряд вже оголосив у розшук оператора цього нелегального нафтозаводу, який нині знаходиться в бігах.
У Центрі захисту довкілля та молоді повідомили, що в результаті вибуху згоріли кілька транспортних засобів, які стояли в черзі, щоб купити нелегальне паливо.
Безробіття та бідність у нафтовидобувній дельті Нігеру зробили незаконну переробку нафти привабливим бізнесом, але з смертельними наслідками. Сиру нафту відбирають із мережі трубопроводів, що належать великим нафтовим компаніям, і переробляють на продукти в імпровізованих резервуарах.
Нагадаємо, що 1 квітня, уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.