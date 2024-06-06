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У Німеччині четверту добу поліція шукає девʼятирічну українку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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За даними поліції, в понеділок, 3 червня, Валерія вирушила до школи близько 6:50 ранку, проте так і не зʼявилася на заняття

У Німеччині четверту добу шукають девʼятирічну українську дівчинку Валерію, яка зникла дорогою до школи в місті Дьобельн. Як повідомили Радіо Свобода в поліції землі Саксонія, до пошуків уже залучали кінологів, водолазів, рятувальників та гелікоптер. Сьогодні понад 300 правоохоронців знову прочісують усе місто. 

Німецьке видання Bild повідомляє, що поліція не виключає, що зникла Валерія вже може перебувати за межами Німеччини.

За даними поліції, в понеділок, 3 червня, Валерія вирушила до школи близько 6:50 ранку, проте так і не зʼявилася на заняттях. Після того, як дитина не повернулася додому зі школи в другій половині дня, родичі звернулися до поліції. Того ж дня, о 18:30, поліція розпочала пошуки дівчинки.

Відеозаписи та свідчення водія автобуса підтвердили, що Валерія не скористалася звичайним автобусом для поїздки до школи. Через те, що школа відразу не повідомила про відсутність Валерії, державна прокуратура розпочала розслідування проти школи.

Як розповів Радіо Свобода друг сім'ї зниклої дівчинки, українська біженка приїхала разом із двома неповнолітніми дітьми до Німеччини у 2022 році. Вони родом із Дніпропетровщини.

Раніше повідомлялося, що у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин.

Нагадаємо, у лютому, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. 

18-річний український баскетболіст Артем Казаченко, який постраждав унаслідок збройного нападу в Дюссельдорфі, помер у лікарні 20 лютого.

У травні у Німеччині знову здійснено напад на українського підлітка.

Теги: Німеччина діти поліція

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