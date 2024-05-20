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У Німеччині знову здійснено напад на українського підлітка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Німеччині знову здійснено напад на українського підлітка
Наразі поліція розшукує зловмисника
фото з відкритих джерел

За даними поліції, наразі стан українця задовільний

У німецькому місті Дортмунд Рурського району 15-річний підліток з України отримав ножові поранення. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що 15-річний хлопець з двома друзями розпочали розмову з двома дівчатами і це, ймовірно, не сподобалось групі молодиків.

Як пише видання, розпочалася бійка, у ході якої один з чоловіків завдав кілька ножових поранень українцю. Нападникам вдалося втекти, а постраждалого підлітка госпіталізували.

За даними поліції, наразі стан українця задовільний. Зловмисника розшукують.

Раніше повідомлялося, що у місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа, що у Німеччині невідомий напав на 15-річного українського підлітка на ґрунті расової ненависті. Українець отримав серйозні травми. 

Нагадаємо, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. Повідомляється, що на місці злочину були свідки. Єрмаков раніше грав у дитячих командах «Тейваз» та «5T.EAM-ДЮСШ-12» (2006 р.н.). Також у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.

Також 18-річний український баскетболіст Артем Казаченко, який постраждав унаслідок збройного нападу в Дюссельдорфі, помер у лікарні.

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Теги: Німеччина діти

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