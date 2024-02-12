У Німеччині вбито 17-річного українського баскетболіста

Баскетболіст у складі юнацької збірної України виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії

На Єрмакова та його друга напали з ножами на вулиці за те, що вони українці

17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Про це повідомила Федерація баскетболу міста Києва.

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Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами.

«Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці. Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації», – зазначається у дописі.

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Місцева поліція нині займається справою. Повідомляється, що на місці злочину були свідки.

Український баскетболіст Єрмаков виступав за молодіжну збірну фото: ФБК

Єрмаков раніше грав у дитячих командах «Тейваз» та «5T.EAM-ДЮСШ-12» (2006 р.н.). Також у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.

Нагадаємо, на 34-му році життя помер ексгравець збірної України з баскетболу Руслан Отверченко.

Раніше повідомлялося, що 29 грудня минулого року внаслідок ракетного удару росіян по Львову загинув відомий спортсмен Bіктор Кобзистий.