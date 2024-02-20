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Помер другий український баскетболіст, внаслідок ножового нападу у Німеччині

Катерина Іванова
glavcom.ua
Помер другий український баскетболіст, внаслідок ножового нападу у Німеччині
Артем Козаченко та Володимир Єрмаков були атаковані неповнолітніми особами з ножами 10 лютого у німецькому місті Обергаузен
фото: Артем Козаченко / ART Giants

Медики боролися за життя Артема з моменту нападу, проте хлопець помер від важких травм у відділенні реанімації 

18-річний український баскетболіст Артем Казаченко, який постраждав унаслідок збройного нападу в Дюссельдорфі, помер у лікарні. Про це повідомили на офіційній сторінці клубу ART Giants із Дюссельдорфа, за молодіжну команду якого виступали Артем Козаченко та Володимир Єрмаков.

«Артем також був надзвичайно популярним серед одноклубників, тренерів та друзів. Всі висловлюють лише позитивні слова про нього. Окрім великого таланту та дисциплінованої відданості баскетболу, Артем був відомий як радісний, гумористичний та відкритий хлопець. Він з Володимиром виховували глибоку та пов'язану дружбу один з одним, яка продемонструвала важливість людського зв'язку у нашому житті», – йдеться у заяві ART Giants.

Медики боролися за життя Артема з моменту нападу, проте, сьогодні, 20 лютого, хлопець помер від важких травм у відділенні реанімації лікарні.

Як стало відомо, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. Повідомляється, що на місці злочину були свідки. Єрмаков раніше грав у дитячих командах «Тейваз» та «5T.EAM-ДЮСШ-12» (2006 р.н.). Також у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.

Згодом стало відомо, що поліція затримала нападника.

Також повідомлялося, що у Німеччині здійснено напад на ще одного українського підлітка

Читайте також: Убивство 17-річного українського баскетболіста Єрмакова в Німеччині: нові подробиці
Теги: Німеччина слідство напад баскетбол поліція

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