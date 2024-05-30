Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шольц дозволить Україні бити німецькою зброєю по Росії – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Шольц дозволить Україні бити німецькою зброєю по Росії – Politico
Шольц може змінити думку щодо застосування зброї Україною
фото із відкритих джерел

Politico: Офіс канцлера Олафа Шольца тепер каже, що Україна може вдарити по «території агресора»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею дозволити Україні застосовувати західну зброю для ударів територією Росії, розповіло Politico обізнане джерело.

«Уряд Німеччини обережно відмовляється від своїх застережень щодо дозволу Україні вражати військові цілі в Росії за допомогою наданої союзниками зброї», – йдеться в публікації.

Шольц змінив свою позицію протягом кількох останніх днів. Ще 28 травня канцлер ФРН заявляв, що не бачить підстав для розширення зони західної зброї у війні. Він нагадав, що щодо постачання німецької зброї Києву існують «чіткі правила, які були погоджені з Україною і які працюють».

Шольц називав метою своєї політики щодо війни в Україні «не допустити, щоб це переросло у дуже велику війну».

Після цього він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном, який переконував Шольца дозволити завдавати ударів західній зброї по російських військових базах на території Росії. Тоді канцлер заявив , що Україна може використовувати озброєння, що поставляється їй, «в рамках міжнародного права». Це припускає його застосування проти агресора, яким є Росія, зазначає Politico.

Цього ж дня речник Шольца Штефан Хебештрайт уточнив позицію Шольца. Він зазначив, що «оборонні дії України не обмежуються її власною територією, але можуть також поширюватися на територію Росії». При цьому Хебештрайт наголосив, що не може розкрити точних домовленостей із Києвом щодо використання німецької зброї, оскільки вони є конфіденційними.

Також, за словами прессекретаря Шольця, заява канцлера про «консенсус» з Україною з приводу відмови від ударів по російській території, зроблена в лютому минулого року, була «констатацією фактів», які були вірні на той момент, але не обов'язково застосовні в майбутньому.

Змінити позицію щодо ударів України західною зброєю по Росії можуть і США, кажуть джерела Politico. За їхніми словами, рішення ще не прийняте, але адміністрація Джо Байдена рухається звичною траєкторією – «початкова обережність, за якою слідує дозвіл».

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що передача Україні далекобійної зброї, яка здатна вражати військові об'єкти на території РФ, не є ескалацією конфлікту. Про це пише RFI.Така заява прозвучала на спільному брифінгу лідера Франції та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Макрон також виступив на підтримку того, щоб дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, з яких окупанти атакують українські міста.

Канада  також не обмежує Україну в застосуванні зброї, що передається Києву. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ країни Мелані Жолі. Вона закликала зайняти у цьому питанні «прогресивну позицію», оскільки Росія «червоних ліній не дотримується».

До слова, Варшава дозволяє Києву бити по РФ польськими ракетами.Польща дозволяє Україні застосовувати зброю, що поставляється нею, для ударів по об'єктах у Росії. Про це 29 травня, заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезари Томчик, виступаючи в ефірі Radio Zet.Цезари Томчик наголосив, що ситуація на кордоні Польщі «дуже гаряча» і додав, що туди скеровані додаткові сили. 

Читайте також: Росії приготуватись: Франція та Німеччина анонсували розробку нової потужної зброї

Теги: росія правила Олаф Шольц озброєння президент Еммануель Макрон Україна військові Франція Німеччина Польща окупанти Варшава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Кремль так поспішає відповідати на українські атаки дронами?
Якщо у росіян все так чудово, то куди вони поспішають?
10 травня, 17:30
За даними слідства, Гуцул причетна до систематичного спрямування необлікованих коштів у 2019-2022 роках на фінансування партії «Шор»
Молдова розпочала судовий процес над главою Гагаузії
30 квiтня, 17:11
«Завдання санкцій – обмежити економічні можливості ведення війни з боку Росії»
Україна має системно працювати над посиленням європейських санкцій – керівник Секретаріату Ради підприємців при уряді
7 травня, 12:45
Окупанти почали наступальну операцію на півночі Харківської області
«Сіра зона» на Харківщині зростає після наступу окупантів
11 травня, 09:04
У 2023 році Китай експортував до Росії понад 1,3 тис. тонн нітроцелюлози
Китай наростив поставки сировини для виробництва боєприпасів у РФ
16 травня, 22:03
Петтері Орпо вважає, що РФ своїми провокаціями «перевіряє» членів НАТО
Прем'єр Фінляндії назвав мету російських провокацій на кордоні
24 травня, 22:17
Вірний військовій присязі, Герой загинув 30 червня 2023 року під час бойових дій на Донеччині
Майже рік вважали зниклим безвісти. Згадаймо Олександра Вітковського
20 травня, 09:00
Літак C-130 ВПС Тайваню злітає на авіабазі Сіньчжу в Сіньчжу, Тайвань, 23 травня 2024 р.
Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню
23 травня, 09:43
Снаряди Himars можуть не досягат ицілей через російські засоби радіоелектронної боротьби
Himars та інші види західної зброї стали неефективними на фронті – NYT
26 травня, 19:59

Політика

Після смерті Ібрахіма Раїсі в Ірані стартували президентські перегони
Після смерті Ібрахіма Раїсі в Ірані стартували президентські перегони
Шольц дозволить Україні бити німецькою зброєю по Росії – Politico
Шольц дозволить Україні бити німецькою зброєю по Росії – Politico
У Мексиці кандидат в мери був застрелений під час зустрічі з виборцями (відео)
У Мексиці кандидат в мери був застрелений під час зустрічі з виборцями (відео)
Трамп може дати Ілону Маску посаду в Білому домі – The Wall Street Journal
Трамп може дати Ілону Маску посаду в Білому домі – The Wall Street Journal
Чи мала місце диверсія із гвинтокрилом Раїсі? Генштаб Ірану поставив крапку
Чи мала місце диверсія із гвинтокрилом Раїсі? Генштаб Ірану поставив крапку
Сполучені Штати можуть змінити позицію щодо ударів своєю зброєю по РФ
Сполучені Штати можуть змінити позицію щодо ударів своєю зброєю по РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Українські військові скаржаться на танки Abrams – CNN
17K
Тисяча українських біженців отримала останнє попередження від влади Німеччини
15K
Голова Запорізької ОВА: Колаборанти з нашими паспортами їдуть у ЄС і отримують допомогу. Це несправедливо
12K
Ірландія урізає гроші для біженців з України: хто точно не отримає виплат
9506
Оновлення даних через ЦНАП: в якому випадку візит до ТЦК є обов’язковим
7930
Скандал із катуваннями у колонії: Малюська розповів подробиці справи

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Вчора, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Вчора, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua