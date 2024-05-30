Шольц дозволить Україні бити німецькою зброєю по Росії – Politico

Politico: Офіс канцлера Олафа Шольца тепер каже, що Україна може вдарити по «території агресора»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею дозволити Україні застосовувати західну зброю для ударів територією Росії, розповіло Politico обізнане джерело.

«Уряд Німеччини обережно відмовляється від своїх застережень щодо дозволу Україні вражати військові цілі в Росії за допомогою наданої союзниками зброї», – йдеться в публікації.

Шольц змінив свою позицію протягом кількох останніх днів. Ще 28 травня канцлер ФРН заявляв, що не бачить підстав для розширення зони західної зброї у війні. Він нагадав, що щодо постачання німецької зброї Києву існують «чіткі правила, які були погоджені з Україною і які працюють».

Шольц називав метою своєї політики щодо війни в Україні «не допустити, щоб це переросло у дуже велику війну».

Після цього він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном, який переконував Шольца дозволити завдавати ударів західній зброї по російських військових базах на території Росії. Тоді канцлер заявив , що Україна може використовувати озброєння, що поставляється їй, «в рамках міжнародного права». Це припускає його застосування проти агресора, яким є Росія, зазначає Politico.

Цього ж дня речник Шольца Штефан Хебештрайт уточнив позицію Шольца. Він зазначив, що «оборонні дії України не обмежуються її власною територією, але можуть також поширюватися на територію Росії». При цьому Хебештрайт наголосив, що не може розкрити точних домовленостей із Києвом щодо використання німецької зброї, оскільки вони є конфіденційними.

Також, за словами прессекретаря Шольця, заява канцлера про «консенсус» з Україною з приводу відмови від ударів по російській території, зроблена в лютому минулого року, була «констатацією фактів», які були вірні на той момент, але не обов'язково застосовні в майбутньому.

Змінити позицію щодо ударів України західною зброєю по Росії можуть і США, кажуть джерела Politico. За їхніми словами, рішення ще не прийняте, але адміністрація Джо Байдена рухається звичною траєкторією – «початкова обережність, за якою слідує дозвіл».

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що передача Україні далекобійної зброї, яка здатна вражати військові об'єкти на території РФ, не є ескалацією конфлікту. Про це пише RFI.Така заява прозвучала на спільному брифінгу лідера Франції та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Макрон також виступив на підтримку того, щоб дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, з яких окупанти атакують українські міста.

Канада також не обмежує Україну в застосуванні зброї, що передається Києву. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ країни Мелані Жолі. Вона закликала зайняти у цьому питанні «прогресивну позицію», оскільки Росія «червоних ліній не дотримується».

До слова, Варшава дозволяє Києву бити по РФ польськими ракетами.Польща дозволяє Україні застосовувати зброю, що поставляється нею, для ударів по об'єктах у Росії. Про це 29 травня, заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезари Томчик, виступаючи в ефірі Radio Zet.Цезари Томчик наголосив, що ситуація на кордоні Польщі «дуже гаряча» і додав, що туди скеровані додаткові сили.

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