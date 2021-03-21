У Німеччині досягнуто критичної позначки заражень коронавірусом

За минулу добу в Німеччині було зафіксовано 13733 нових випадки

Кількість нових заражень коронавірусом у Німеччині за сім днів із розрахунку на 100 тисяч населення в неділю, 21 березня, перетнула критичну позначку у 100 і сягнула 103,9. Про це свідчать дані Інституту імені Роберта Коха (RKI), який консультує німецький уряд у питанні подолання епідемії Covid-19 в країні.

Згідно з даними дослідників, лише за минулу добу в Німеччині було зафіксовано 13733 нових випадки Covid-19, при цьому від цієї хвороби померло 99 осіб. Таким чином загальна кількість заражень від початку пандемії у ФРН сягнула 2,66 мільйона, а кількість жертв коронавірусу – 74 664.

На початку березня федеральний уряд та влада земель Німеччини погодилися послабити локдаун у країні за умови, якщо показник нових заражень на 100 тисяч населення за сім днів не перевищуватиме 100 випадків протягом трьох днів поспіль. У разі, якщо в окремій землі чи ж у країні загалом це все ж відбудеться, було домовлено застосувати «екстрене гальмо» для вже запроваджених пом’якшень протиепідемічного режиму.

Однак для різних регіонів країни цей показник сильно відрізняється. За даними RKI, у Тюрингії він уже перевищив позначку у 207, а в Баварії – у 108 випадків відповідно. Водночас у Берліні він все ще перебуває нижче критичного показника, сягаючи 94, а у Шлезвіг-Гольштейні він наразі складає «лише» 59,5.

У понеділок, 22 березня, влада земель та федеральний уряд вже запланували провести спільну нараду, на якій будуть обговорюватися плани подальших дій з подолання пандемії Covid-19 у Німеччині.

Згідно з даними статистики – у Німеччині 2659516 інфікованих, 74664 людини загинули.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 березня, в Україні виявлено 11145 нових хворих на Covid-19. Це на 4147 осіб менше, ніж за попередню добу.

Було госпіталізовано 4838 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 166 пацієнтів, одужали 3877 осіб.

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