У Польщі «британський» штам коронавірусу становить 80% інфікувань

«Британська» мутація витискає інші варіанти вірусу

«Британський» штам коронавірусу у Польщі становить вже 80% усіх випадків інфікування Covid-19.

Про це написав у Твіттері глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, – повідомляє Укрінформ.

«Британська» мутація (20I/501Y.V1) витісняє інші варіанти вірусу в Польщі. Її частка у нових дослідженнях геному сягає позначки 80%»,- написав Недзельський.

Mutacja brytyjska (20I/501Y.V1) wypiera inne warianty wirusa w Polsce. Jej udział w kolejnych badaniach genomu osiąga już wartość 80%. pic.twitter.com/PbYZPirtPt — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) March 20, 2021

У суботу польський міністр під час пресконференції повідомив, що у зв’язку з різким зростанням кількості інфікованих «ситуація є дуже серйозною».

Він зазначив, що не підтверджуються прогнози дослідників, які підкреслювали, що наступні мутації коронавірусу будуть заразливішими, але менш небезпечними. Міністр повідомив, що під час нинішньої третьої хвилі пандемії COVID-19 частка госпіталізованих людей від загальної кількості інфікованих є вищою, ніж це спостерігалося під час другої хвилі пандемії коронавірусу восени минулого року.

Він закликав польське суспільство дотримуватися усіх обмежень, запроваджених через пандемію.

Нагадаємо, Польща каратиме тих, хто відмовиться від щеплення AstraZeneca.

Як повідомлялося, Польща від суботи 20 березня, запроваджує на три тижні національний локдаун, який передбачає введення коронавірусних обмежень по всій країні. Жорсткий локдаун, який до п’ятниці діяв у чотирьох воєводствах країни, буде розширено на всі 16 воєводств. Від початку пандемії у Польщі вже інфікувалися понад 2 млн осіб, померли близько 50 тисяч.