У Німеччині назвали прогресом узгодження «формули Штайнмайєра»



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Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас

«Конструктивна атмосфера в Тристоронній контактній групі в Мінську призвела до очікуваного прогресу», - заявив глава МЗС Німеччини

У Берліні побачили прогрес на шляху до миру у зв'язку із погодженням «формули Штайнмайєра» у Мінську.

Про це заявив міністр закордонних справ Гайко Маас, коментуючи згоду Тристоронньої контактної групи щодо тексту «формули».

«Мені приємно, що конструктивна атмосфера в Тристоронній контактній групі в Мінську сьогодні призвела до очікуваного прогресу. Це відкриває двері до саміту N4 «(нормандський формат» - авт.) та інших етапів імплементації Мінських домовленостей», - цитує Мааса «Укрінформ».

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції». До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.

Активісти пообіцяли в середу знову вийти на протест.