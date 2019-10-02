Активісти на Майдані Незалежності пообіцяли в середу знову вийти на протест



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Люди почали розходитися з Майдану Фото: novosti.dn

Учасників закликали виходити на мітинги до Верховної Ради, а також увечері на 19-ту годину знову збиратися на Майдані

Учасники мітингу проти капітуляції та імплементації «формули Штайнмайєра» почали розходитися з Майдану Незалежності.

Мітинг тривав кілька годин й участь у ньому взяли близько півтисячі людей, повідомляє «Укрінформ».

У ході акції перед мітингувальниками виступили народні депутати від «Європейської солідарності», зокрема Ахтем Чийгоз, Володимир Ар'єв, Софія Федина та інші.

Під кінець акції її учасників закликали виходити на мітинги до Верховної Ради, а також увечері на 19-ту годину знову збиратися на Майдані.

Учасники акції розповідали, що вийшли на Майдан спонтанно після того, як дізналися про погодження Україною у Мінську «формули Штайнмайєра». Мітингувальники вимагали не допустити капітуляції перед Росією та здачі українських інтересів.

Люди прийшли на Майдан з національними жовто-блакитними прапорами. Був також і прапор кримськотатарського народу.

Близько опівночі на Майдані лишалося близько сотні активістів, які спілкуються між собою групками та поступово розходяться.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра».

Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції».

До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.