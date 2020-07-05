Індійський бізнесмен купив золоту маску, щоб захиститись від коронавірусу



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За словами Кураде, на вулиці до нього підходять люди та просять зробити селфі

Золота маска коштувала бізнесмену $4 тисячі

Індійський бізнесмен Шанкар Кураде придбав за 4 тисячі доларів золоту маску, щоб захиститись від коронавірусу. Про це повідомляє The Straits Times.

Бізнесмен розповів, що маска важить 60 грамів і на її виготовлення витратили вісім днів. У масці є дрібні отвори, через які можна дихати.

Кураде заявив, що не впевнений в ефективності захисних масок, тому вживає інших заходів, щоб не заразитися коронавірусом. Він розповів, що вирішив зробити золоту маску після того, як побачив на відео людину в срібній масці.

Бізнесмен також сказав, що любить носити золоті прикраси, зокрема браслети, намиста та каблучки на всіх пальцях правої руки.

Maharashtra: Shankar Kurade, a resident of Pimpri-Chinchwad of Pune district, has got himself a mask made of gold worth Rs 2.89 Lakhs. Says, "It's a thin mask with minute holes so that there's no difficulty in breathing. I'm not sure whether this mask will be effective." #COVID19 pic.twitter.com/JrbfI7iwS4 — ANI (@ANI) July 4, 2020

За словами Кураде, на вулиці до нього підходять люди та просять зробити селфі.

«Вони дивуються тому, що я в золотій масці на ринку», сказав чоловік.

Зазначимо, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує носити захисні маски, щоб захиститись від поширення коронавірусу. Водночас у ВООЗ не заявляли, що срібні чи золоті маски краще захищають від вірусів.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок неділі, 5 липня, виявлено 11 млн 387 тисячі 499 випадків зараження коронавірусом, зокрема 6 млн 445 тисячі 259 пацієнтів одужали. Загалом у світі від початку пандемії 533 619 людей померло від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

«Лідером» за кількістю хворих залишаються США, де коронавірус виявлено у 2 млн 935 тисячі 770 людей, з них 1 млн 260 тисячі 405 пацієнтів одужали, 132 318 особи померли. У Бразилії від початку пандемії коронавірус виявили у 1 578 376 людей, з них 64 365 померли і 978 615 одужали. У РФ підтверджено 674 515 випадків зараження коронавірусом. Від початку пандемії у країні померло 10 027 осіб, одужало 446 879 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 48500

Хворіють 25875

Одужали 21376

Померли 1249

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До відома, в Україна станом на 5 липня зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж учора (914). Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15). Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249. Всього в Україні виявлено 48 500 випадків коронавірусного захворювання Covid-19.