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    У світі

    Індійський бізнесмен купив золоту маску, щоб захиститись від коронавірусу

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    За словами Кураде, на вулиці до нього підходять люди та просять зробити селфі - Індійський бізнесмен купив золоту маску, щоб захиститись від коронавірусу
    За словами Кураде, на вулиці до нього підходять люди та просять зробити селфі

    Золота маска коштувала бізнесмену $4 тисячі

    Індійський бізнесмен Шанкар Кураде придбав за 4 тисячі доларів золоту маску, щоб захиститись від коронавірусу. Про це повідомляє The Straits Times.

    Бізнесмен розповів, що маска важить 60 грамів і на її виготовлення витратили вісім днів. У масці є дрібні отвори, через які можна дихати.

    Кураде заявив, що не впевнений в ефективності захисних масок, тому вживає інших заходів, щоб не заразитися коронавірусом. Він розповів, що вирішив зробити золоту маску після того, як побачив на відео людину в срібній масці.

    Бізнесмен також сказав, що любить носити золоті прикраси, зокрема браслети, намиста та каблучки на всіх пальцях правої руки.

    За словами Кураде, на вулиці до нього підходять люди та просять зробити селфі.

    «Вони дивуються тому, що я в золотій масці на ринку», сказав чоловік.

    Зазначимо, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує носити захисні маски, щоб захиститись від поширення коронавірусу. Водночас у ВООЗ не заявляли, що срібні чи золоті маски краще захищають від вірусів.

    Як повідомлялося, у світі станом на ранок неділі, 5 липня, виявлено 11 млн 387 тисячі 499 випадків зараження коронавірусом, зокрема 6 млн 445 тисячі 259 пацієнтів одужали. Загалом у світі від початку пандемії 533 619 людей померло від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

    «Лідером» за кількістю хворих залишаються США, де коронавірус виявлено у 2 млн 935 тисячі 770 людей, з них 1 млн 260 тисячі 405 пацієнтів одужали, 132 318 особи померли. У Бразилії від початку пандемії коронавірус виявили у 1 578 376 людей, з них 64 365 померли і 978 615 одужали. У РФ підтверджено 674 515 випадків зараження коронавірусом. Від початку пандемії у країні померло 10 027 осіб, одужало 446 879 людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      48500
    • Хворіють
      25875
    • Одужали
      21376
    • Померли
      1249

    До відома, в Україна станом на 5 липня зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж учора (914). Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15). Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249. Всього в Україні виявлено 48 500 випадків коронавірусного захворювання Covid-19. 

    США селфі Індія Україна Twitter чоловік ВООЗ коронавірус
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