Індійський бізнесмен купив золоту маску, щоб захиститись від коронавірусу

Золота маска коштувала бізнесмену $4 тисячі

Індійський бізнесмен Шанкар Кураде придбав за 4 тисячі доларів золоту маску, щоб захиститись від коронавірусу. Про це повідомляє The Straits Times.

Бізнесмен розповів, що маска важить 60 грамів і на її виготовлення витратили вісім днів. У масці є дрібні отвори, через які можна дихати.

Кураде заявив, що не впевнений в ефективності захисних масок, тому вживає інших заходів, щоб не заразитися коронавірусом. Він розповів, що вирішив зробити золоту маску після того, як побачив на відео людину в срібній масці.

Бізнесмен також сказав, що любить носити золоті прикраси, зокрема браслети, намиста та каблучки на всіх пальцях правої руки.

Maharashtra: Shankar Kurade, a resident of Pimpri-Chinchwad of Pune district, has got himself a mask made of gold worth Rs 2.89 Lakhs. Says, "It's a thin mask with minute holes so that there's no difficulty in breathing. I'm not sure whether this mask will be effective." #COVID19 pic.twitter.com/JrbfI7iwS4