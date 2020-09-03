Німеччина відповіла Лукашенку щодо отруєння російського опозиціонера Навального



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У німецькому уряді наголосили, що до заяв канцлера Ангели Меркель щодо Навального «нема чого додати»

Твердження пана Лукашенка, зрозуміло, є неправдою, - уряд ФРН

Німеччина відреагували на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито фальсифікацію доповіді щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

У Берліні заявили, що слова Лукашенка не є правдивими. Таку заяву зробив представник німецького уряду в коментарі російському виданню ТАСС.

У німецькому уряді наголосили, що до зроблених напередодні канцлером Ангелою Меркель та іншими політиками заяв щодо Навального «нема чого додати».

«Твердження пана Лукашенка, зрозуміло, є неправдою», - додав представник уряду.

Як повідомлялося, Лукашенко заявив, що ніякого отруєння не було. Він стверджує, що має перехоплений запис розмови Варшави і Берліна з приводу отруєння Олексія Навального. І що заяви канцлера ФРН Ангели Меркель про отруєння російського опозиціонера були сфальсифіковані.

2 вересня в середу Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.