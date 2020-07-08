Експерти розповіли про небезпеку, яку несе в собі маска на дзеркалі заднього виду



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Чому не варто вішати медичну маску на дзеркало заднього виду

Кращим рішенням для зберігання маски буде бардачок або відділення під підлокітником

Експерти розповіли про небезпеку, яку несе в собі маска на дзеркалі заднього виду.

В умовах тривалих обмежень, пов'язаних з карантином, багато водіїв прагнуть завжди мати під рукою захисну маску, інформує Ukr.Media.

Щоб її не довелося довго шукати і було зручно діставати, автомобілісти вішають її на дзеркало заднього виду.

Однак, експерти розповіли, чому не слід цього робити. Проблема полягає в тому, що вона, як і різні прикраси, повішені на дзеркало заднього виду, заважають водієві стежити за дорогою, постійно відволікаючи на себе увагу. Зниження концентрації на дорозі — це небезпека, яка може зашкодити всім учасникам дорожнього руху.

Проблема з оглядом може сильно проявити себе при повороті направо, коли навіть найменші предмети можуть відвертати увагу водія. Крім того, постійна наявність ароматизаторів або масок на дзеркалі може викликати звикання, а значить, водій просто не буде звертати увагу на дрібні деталі.

Кращим рішенням для зберігання маски буде бардачок або відділення під підлокітником. Правда, попередньо маску варто покласти у звичайний пакет, щоб вона не контактувала з іншими предметами.