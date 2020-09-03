У світі коронавірусом заразилися вже понад 26 мільйонів людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (6 290 737), Бразилія (4 001 422), Індія (3 848 968) та Росія (1 005 000)

Загалом від початку пандемії 18 468 960 людей одужали від Covid-19

У світі станом на 3 вересня 26 210 074 людини захворіли коронавірусом. Про це повідомляє сайт Worldometer.

Загалом від початку пандемії 18 468 960 людей одужали, а померло 868 038 осіб. 1% або 60 586 хворих у світі знаходиться у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом доби померло у світі від Covid-19 померло 6 316 людей.

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (6 290 737), Бразилія (4 001 422), Індія (3 848 968) та Росія (1 005 000).

Минулої ночі 7 228 людей захворіли коронавірусом, з них понад 4,9 тисячі - у Мексиці. Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померло 733 особи, найбільша кількість смертей припадає на Мексику — 575.

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам. Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт. Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

Коронавірус в Україні

Всього 128228

Хворіють 65842

Одужали 59676

Померли 2710

Копіювати код для вставки

До слова, Кабінет міністрів виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату «Ремдесивір» для лікування хворих з тяжкою стадією Covid-19.

Читайте також: