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    У світі

    У світі коронавірусом заразилися вже понад 26 мільйонів людей

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    Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (6 290 737), Бразилія (4 001 422), Індія (3 848 968) та Росія (1 005 000) - У світі коронавірусом заразилися вже понад 26 мільйонів людей
    Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (6 290 737), Бразилія (4 001 422), Індія (3 848 968) та Росія (1 005 000)

    Загалом від початку пандемії 18 468 960 людей одужали від Covid-19

    У світі станом на 3 вересня 26 210 074 людини захворіли коронавірусом. Про це повідомляє сайт Worldometer.

    Загалом від початку пандемії 18 468 960 людей одужали, а померло 868 038 осіб. 1% або 60 586 хворих у світі знаходиться у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

    Протягом доби померло у світі від Covid-19 померло 6 316 людей.

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    Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (6 290 737), Бразилія (4 001 422), Індія (3 848 968) та Росія (1 005 000).

    Минулої ночі 7 228 людей захворіли коронавірусом, з них понад 4,9 тисячі - у Мексиці. Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померло 733 особи, найбільша кількість смертей припадає на Мексику — 575.

    Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам. Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт.  Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      128228
    • Хворіють
      65842
    • Одужали
      59676
    • Померли
      2710

    До слова, Кабінет міністрів виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату «Ремдесивір» для лікування хворих з тяжкою стадією Covid-19.

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