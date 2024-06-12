Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Німеччині понад тиждень тривають пошуки зниклої доньки військового ЗСУ: що відомо

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Німеччині понад тиждень тривають пошуки зниклої доньки військового ЗСУ: що відомо
На пошуки дитини одразу відправили 300 правоохоронців для прочісування міста та для опитування ймовірних свідків
фото: brisant.de

Одна із версій правоохоронців – можливе викрадення

У Німеччині вже понад тиждень правоохоронці розшукають зниклу дев'ятирічну українку. Про зникнення дитини стало відомо 3 червня у місті Дебельн. Про це пише Brisant.

Валерія вийшла до школи о 6.50 ранку 3 червня, але на заняттях вона не з'явилась. Згодом через камери відеоспостереження правоохоронці виявили, що дитина не скористалась звичним автобусом для поїздки в школу.

За словами однокласника дівчинки, він бачив її біля школи, вона начебто когось чекала. Коли Валерія не повернулася додому, мама почала шукати дитину сама, але вже о 18:30 звернулась до поліції. Правоохоронці одразу розпочали пошуки зниклої.

У Німеччині понад тиждень тривають пошуки зниклої доньки військового ЗСУ: що відомо фото 1

Валерія родом з Дніпропетровської області. Два роки тому з родиною переїхала до Німеччини. До слова, батько Валерії – військовий ЗСУ. З моменту зникнення доньки йому надали відпустку. Зараз він намагається отримати необхідні документи для поїздки в Німеччину.

На пошуки дитини одразу відправили 300 правоохоронців для прочісування міста та для опитування ймовірних свідків. Масштабні пошуки за участю водолазів, спеціальних собак і сотень поліцейських останніми днями не принесли успіху.

Також були задіяні безпілотник і гелікоптер. Так звані суперрозпізнавачі переглянули велику кількість зображень і відео, але сліду дівчинки не виявили.

Речниця поліції Хемніца заявила, що дитину продовжують шукати. На 11 червня поліція запланувала ще одну велику пошукову операцію. «Ми не втрачаємо надії. Ми стежимо за оновленнями й повинні прояснити, що трапилося з дівчиною»,– заявила прес-секретар.

У Німеччині понад тиждень тривають пошуки зниклої доньки військового ЗСУ: що відомо фото 2

Що кажуть у поліції

Поліція проводить розслідування на всіх напрямках. Одна із версій правоохоронців – можливе викрадення, а також те, що дитина сховалася або потрапила в аварію.  Разом із тим, поліція відкидаю версію, що дитина може перебувати за кордоном, тому її продовжують активно шукати у Дебельні.

До справи втрутилось Державне управління освіти та шкіл. Вони перевіряють, чому батьки не отримали жодної інформації зі школи про те, що дитина не прийшла на заняття. Батькам мали повідомити про це не пізніше другого уроку.

Батьки дитини та поліція просить людей, які володіють будь-якою додатковою інформацією про зникнення Валерії, повідомити їх.

Як повідомлялося, німецьке видання Bild повідомляє, що поліція не виключає, що зникла Валерія вже може перебувати за межами Німеччини.

За даними поліції, в понеділок, 3 червня, Валерія вирушила до школи близько 6:50 ранку, проте так і не зʼявилася на заняттях. Після того, як дитина не повернулася додому зі школи в другій половині дня, родичі звернулися до поліції. Того ж дня, о 18:30, поліція розпочала пошуки дівчинки.

Теги: Німеччина поліція дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Армія Німеччини незабаром може збільшитись
Міноборони Німеччини розглядає три варіанти збільшення армії – Welt
13 травня, 14:11
Медики робили усе можливе, аби врятувати життя дитини
Померла дівчинка, яка потрапила під ракетний удар в Одесі у кінці квітня
23 травня, 21:37
Якщо людина перебуває у розшуку, прикордонники передають її поліції, а поліція доставляє прямо в ТЦК
На Буковині поліція доставлятиме затриманих на кордоні ухилянтів до ТЦК
4 червня, 12:59
Німеччина відкрита для використання доходів від заморожених російських активів
Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених російських активів
22 травня, 23:21
Прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від будівельного гіпермаркету
«Жертв у «Епіцентрі» могло бути більше»: прокуратура повідомила про жахливу знахідку
27 травня, 19:47
Українці матимуть шукати собі нове житло уже влітку
Українців виселятимуть із соцжитла: влада німецької Саксонії пояснила, що відбувається
30 травня, 09:23
У результаті обстрілу дитсадка постраждали п'ятеро у них людей, діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани
Окупанти скинули дві бомби на дитячий садок у Мирнограді, є постраждалі
1 червня, 16:51
Німецькі ЗМІ подекуди ідеалізують українських біженок
«Мері Поппінс» із українським паспортом: як ЗМІ у Німеччині зображають біженок
4 червня, 23:00
фото: Георгій Біркадзе/Facebook
Витік даних із НАБУ. Слідство арештувало майно дітей ексчиновника і детектива
Вчора, 17:21

Соціум

У Німеччині понад тиждень тривають пошуки зниклої доньки військового ЗСУ: що відомо
У Німеччині понад тиждень тривають пошуки зниклої доньки військового ЗСУ: що відомо
У Європі зростає вартість оренди житла. Де жити найдорожче
У Європі зростає вартість оренди житла. Де жити найдорожче
Європейська шлюбна статистика. На якому місці українки (інфографіка)
Європейська шлюбна статистика. На якому місці українки (інфографіка)
Польща підіймала в небо військові літаки через атаку Росії по Україні
Польща підіймала в небо військові літаки через атаку Росії по Україні
Шотландія продає безлюдний острів за понад $637 тис.: на ньому розташований будинок
Шотландія продає безлюдний острів за понад $637 тис.: на ньому розташований будинок
Forbes: Армія США вперше успішно застосувала лазерну зброю в бойових умовах
Forbes: Армія США вперше успішно застосувала лазерну зброю в бойових умовах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
«Патли повириваю». Магучіх прокоментувала спілкування з росіянкою, яка виступає за Кіпр
20K
У Запоріжжі чоловік застрелив чиновника
15K
Витік даних із НАБУ. Слідство арештувало майно дітей ексчиновника і детектива
12K
Хто зливав інформацію з НАБУ? Слідство залізло у планшет п’ятирічної дитини
7246
У Києві прогриміли вибухи (оновлено)
5493
Чи стимулює Німеччина українців повертатись додому? Міністерка з розвитку ФРН дала віповідь

Новини

Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
Вчора, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Вчора, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Вчора, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
10 червня, 13:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua