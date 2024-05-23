Померла дівчинка, яка потрапила під ракетний удар в Одесі у кінці квітня

Осколок російської ракети влучив у серце дитини

В одеській лікарні загинула чотирирічна дитина, яка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 29 квітня. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Сьогодні у лікарні померла маленька Злата, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 29 квітня. Їй було всього 4,5 роки», – повідомив Труханов.

Мер повідомив, що медики робили усе можливе, аби врятувати життя дитини, однак травми були дуже тяжкими.

«На жаль, кількість жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилася до восьми людей. Сьогодні у лікарні померла 4-річна Злата, осколок російської ракети влучив у серце дитини», – повідомив Кіпер.

Нагадаємо, ввечері 29 квітня російські окупанти вдарили ракетою по Одесі. Внаслідок атаки РФ є поранені та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Внаслідок російського обстрілу горів Палац студентів Одеської юридичної академії також відомий в як «Замок Гаррі Поттера». Також росіяни поранили екснардепа Сергія Ківалова.

До слова, унаслідок удару росіян по Одесі 29 квітня загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв.