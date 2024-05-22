Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених російських активів

Країна готова конфіскувати лише доходи від російських суверенних активів, а не самі активи

Німеччина готова швидко перенаправити доходи від заморожених російських активів на допомогу Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у міністерстві фінансів Німеччини.

«Якщо існуватиме юридично можливий механізм, що дозволить нам ще краще розпоряджатися у майбутньому цими фінансовими потоками від заморожених активів, то ми точно відкриті до цього», – повідомило джерело агентства.

Водночас Німеччина наполягає, що готова конфіскувати лише доходи від російських суверенних активів, а не самі активи. На переконання німецького мінфіну, такий підхід дозволить дотриматися основоположного принципу суверенної недоторканності держав.

Reuters зазначає, що наступного тижня це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів фінансів G7 в Італії, на яку запрошено також й Україну.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні.

Як повідомлялося, німецький уряд готовий підтримати план США про використання майбутніх доходів, отриманих від заморожених російських активів, які в основному застрягли в Європі, для підтримки допомоги Україні у розмірі $50 млрд.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки збираються використати конфісковані російські активи для фінансування відновлення України.