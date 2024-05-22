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Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених російських активів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених російських активів
Німеччина відкрита для використання доходів від заморожених російських активів
фото з відкритих джерел

Країна готова конфіскувати лише доходи від російських суверенних активів, а не самі активи

Німеччина готова швидко перенаправити доходи від заморожених російських активів на допомогу Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у міністерстві фінансів Німеччини.

«Якщо існуватиме юридично можливий механізм, що дозволить нам ще краще розпоряджатися у майбутньому цими фінансовими потоками від заморожених активів, то ми точно відкриті до цього», – повідомило джерело агентства.

Водночас Німеччина наполягає, що готова конфіскувати лише доходи від російських суверенних активів, а не самі активи. На переконання німецького мінфіну, такий підхід дозволить дотриматися основоположного принципу суверенної недоторканності держав.

Reuters зазначає, що наступного тижня це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів фінансів G7 в Італії, на яку запрошено також й Україну.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні. 

Як повідомлялося, німецький уряд готовий підтримати план США про використання майбутніх доходів, отриманих від заморожених російських активів, які в основному застрягли в Європі, для підтримки допомоги Україні у розмірі $50 млрд.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки збираються використати конфісковані російські активи для фінансування відновлення України.

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Теги: Німеччина фінансування

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