Українців виселятимуть із соцжитла: влада німецької Саксонії пояснила, що відбувається

Welt: Понад тисячу українців матимуть шукати собі нові помешкання у німецькій Саксонії

Влада Саксонії повідомила понад тисячу українців, які проживають у регіоні, про необхідність звільнити соціальне житло до середини червня. Про це пише видання Welt з посиланням на представників місцевої адміністрації.

Адміністрація округу Крушних (Рудних) горах у німецькій Саксонії повідомила українським біженцям, що термін дії договорів оренди, укладених із муніципалітетами, спливає, тож їм необхідно шукати нове місце для проживання на ринку житла. Влада нагадала, що раніше надані квартири не призначені для постійного проживання, а використовуються для короткочасного розміщення прохачів притулку.

«Ці квартири є «гарантованими», тобто квартирами, які адміністрація здає в оренду і які призначаються особам, які підпадають під дію закону про допомогу для прохачів притулку. Але українців це не стосується. Вони є одержувачами допомоги, зокрема з безробіття, що виплачуються громадянам Німеччини, а отже мають шукати квартиру на ринку оренди», – констатував представник місцевої адміністрації Ріко Антон.

«Отримання соцдпомоги передбачає не лише права, а й обов’язки», – підсумував він.

За словами чиновника, при здачі квартир в оренду муніципалітет попереджав українських біженців, що цей захід є тимчасовим, при цьому частина українців своєчасно звернулася до відповідальних органів для пошуку заміни на ринку житла.

Тепер їм довелося дещо «посилити тиск» на українців, які залишилися в так званих гарантованих квартирах. Однак більшість українців району вчасно подбали про переїзд, зазначив Антон. «Переважна більшість українців вже живуть у приватних квартирах. З тих, хто спочатку був заселений у гарантійні квартири, 40% уже підшукали власну квартиру».

Нова хвиля повідомлень із вимогою звільнити квартири до середини червня була спрямована тим біженцям, які «запізно» спантеличилися питанням пошуку нового місця проживання. Цей захід є вимушеним і обумовлений необхідністю «термінового розміщення біженців з інших країн», які, на відміну від українців, не можуть самостійно шукати житло, резюмував представник адміністрації.

Примусове виселення можливе, сказав Антон, але тільки у тому випадку якщо постраждалі вчасно не покинуть квартири. Однак місцева влада пообіцяла зробити «все», щоб уникнути бездомності біженців з України. «Якщо хтось доведе, що він не переїжджає протягом чотирьох тижнів, але знайшов квартиру, в яку він може переїхати лише через два місяці, то ми сприймемо це поблажливо і даватимемо право пожити довше».

Нагадаємо, тисяча українських біженців отримала останнє попередження від влади Німеччини. У середині травня понад 1 000 українських біженців, розміщених у Крушних (Рудних) горах у німецькій Саксонії, отримали письмові вимоги звільнити до 15 червня квартири, орендовані округом