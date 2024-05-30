Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українців виселятимуть із соцжитла: влада німецької Саксонії пояснила, що відбувається

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українців виселятимуть із соцжитла: влада німецької Саксонії пояснила, що відбувається
Українці матимуть шукати собі нове житло уже влітку
фото із відкритих джерел

Welt: Понад тисячу українців матимуть шукати собі нові помешкання у німецькій Саксонії 

Влада Саксонії повідомила понад тисячу українців, які проживають у регіоні, про необхідність звільнити соціальне житло до середини червня. Про це пише видання Welt з посиланням на представників місцевої адміністрації.

Адміністрація округу Крушних (Рудних) горах у німецькій Саксонії  повідомила українським біженцям, що термін дії договорів оренди, укладених із муніципалітетами, спливає, тож їм необхідно шукати нове місце для проживання на ринку житла. Влада нагадала, що раніше надані квартири не призначені для постійного проживання, а використовуються для короткочасного розміщення прохачів притулку.

«Ці квартири є «гарантованими», тобто квартирами, які адміністрація здає в оренду і які призначаються особам, які підпадають під дію закону про допомогу для прохачів притулку. Але українців це не стосується. Вони є одержувачами допомоги, зокрема з безробіття, що виплачуються громадянам Німеччини, а отже мають шукати квартиру на ринку оренди», –  констатував представник місцевої адміністрації Ріко Антон.

«Отримання соцдпомоги передбачає не лише права, а й обов’язки», – підсумував він.

За словами чиновника, при здачі квартир в оренду муніципалітет попереджав українських біженців, що цей захід є тимчасовим, при цьому частина українців своєчасно звернулася до відповідальних органів для пошуку заміни на ринку житла. 

Тепер їм довелося дещо «посилити тиск» на українців, які залишилися в так званих гарантованих квартирах. Однак більшість українців району вчасно подбали про переїзд, зазначив Антон. «Переважна більшість українців вже живуть у приватних квартирах. З тих, хто спочатку був заселений у гарантійні квартири, 40% уже підшукали власну квартиру».

Нова хвиля повідомлень із вимогою звільнити квартири до середини червня була спрямована тим біженцям, які «запізно» спантеличилися питанням пошуку нового місця проживання. Цей захід є вимушеним і обумовлений необхідністю «термінового розміщення біженців з інших країн», які, на відміну від українців, не можуть самостійно шукати житло, резюмував представник адміністрації.

Примусове виселення можливе, сказав Антон, але тільки у тому випадку якщо постраждалі вчасно не покинуть квартири. Однак місцева влада пообіцяла зробити «все», щоб уникнути бездомності біженців з України. «Якщо хтось доведе, що він не переїжджає протягом чотирьох тижнів, але знайшов квартиру, в яку він може переїхати лише через два місяці, то ми сприймемо це поблажливо і даватимемо право пожити довше».

Нагадаємо, тисяча українських біженців отримала останнє попередження від влади Німеччини. У середині травня понад 1 000 українських біженців, розміщених у Крушних (Рудних) горах у німецькій Саксонії, отримали письмові вимоги звільнити до 15 червня квартири, орендовані округом

Читайте також: Німеччина виселяє українських біженців із квартир: у чому причина
Теги: безробіття Німеччина місцева влада житло влада біженці українці політика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом останнього часу Угорщина була основним блокуючим фактором у питаннях, пов’язаних зі вступом України до ЄС та допомогою Євросоюзу нашій державі
Що може стати на заваді початку вступу України до Євросоюзу
24 травня, 12:00
У наступні 12 місяців очікується помірне зростання обсягів виробництва товарів та послуг в Україні
Ситуація в економіці України. ВВП зростає, бізнес отримує підтримку
2 травня, 13:13
Військові ЗСУ під час обміну полоненими, вересень 2022 року
Як діяти, коли на війні зникла рідна людина. Повний алгоритм дій
7 травня, 14:05
Наразі у ЄС налічується 4,2 млн українців із тимчасовим захистом, серед яких понад 21% – чоловіки
Євростат назвав країни ЄС, з яких виїжджає найбільше українців
8 травня, 17:18
Heckler & Koch планує виготовляти зброю старого зразка під калібр автомата Калашникова
Німецька компанія виготовлятиме зброю старого зразка через війну в Україні
13 травня, 21:43
У Німеччині вважають, що Україні потрібно більше зброї дальньої дії, щоб відбити наступ Росії на півночі Харківської області, де ситуація залишається «дуже драматичною»
Німецька міністерка закликала надати Україні далекобійну зброю, аби захистити Харків
17 травня, 17:32
Мінцифри: Навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, зробіть це в ЦНАПі
Мінцифри випустило інструкцію, як військовозобов'язаним оновити облікові дані в ЦНАПі
18 травня, 11:09
Усику наклали чотири шви через розсічення над правим оком
Наклали чотири шви: стали відомі подробиці стану здоров'я Усика після перемоги над Ф'юрі
19 травня, 14:55
Найбільша кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів цьогоріч зафіксована у Києві
Крадіжки телефонів в Україні: які бренди найбільш популярні серед злодіїв
27 травня, 17:25

Соціум

Померла російська акторка, яка була фанаткою Путіна і висміювала українців
Померла російська акторка, яка була фанаткою Путіна і висміювала українців
Українців виселятимуть із соцжитла: влада німецької Саксонії пояснила, що відбувається
Українців виселятимуть із соцжитла: влада німецької Саксонії пояснила, що відбувається
Заступник Фіцо заявив, що прем'єр одужує, але цей процес триватиме «надзвичайно довго»
Заступник Фіцо заявив, що прем'єр одужує, але цей процес триватиме «надзвичайно довго»
«Чутно вибухи»: у Москві масштабна пожежа на промисловій територій
«Чутно вибухи»: у Москві масштабна пожежа на промисловій територій
В Ісландії розпочалося виверження вулкана (відео)
В Ісландії розпочалося виверження вулкана (відео)
Російський літак «впустив» відразу три авіабомби на Білгородську область
Російський літак «впустив» відразу три авіабомби на Білгородську область

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Українські військові скаржаться на танки Abrams – CNN
16K
Тисяча українських біженців отримала останнє попередження від влади Німеччини
11K
Голова Запорізької ОВА: Колаборанти з нашими паспортами їдуть у ЄС і отримують допомогу. Це несправедливо
11K
Ірландія урізає гроші для біженців з України: хто точно не отримає виплат
7942
Оновлення даних через ЦНАП: в якому випадку візит до ТЦК є обов’язковим
5648
Скандал із катуваннями у колонії: Малюська розповів подробиці справи

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Вчора, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Вчора, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua