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Окупанти скинули дві бомби на дитячий садок у Мирнограді, є постраждалі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Окупанти скинули дві бомби на дитячий садок у Мирнограді, є постраждалі
У результаті обстрілу дитсадка постраждали п'ятеро у них людей, діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани
фото: Національна поліція України/Telegram

П’ятеро осіб зазнали поранень

 

Росіяни скинули авіабомби на дитячий садок у Мирнограді Донецької області. Поранення отримали п'ятеро людей. Про це повідомляє Національна поліція України.

Окупанти скинули дві бомби на дитячий садок у Мирнограді, є постраждалі фото 1

«Учора, 31 травня, близько 22:10 ворог скинув на місто авіабомби «УМПБ Д-30 СМ». П’ятеро цивільних осіб зазнали поранень. Першу медичну допомогу людям надавали парамедики поліції», – ідеться у повідомленні.

Окупанти скинули дві бомби на дитячий садок у Мирнограді, є постраждалі фото 2

Внаслідок обстрілу, за даними правоохоронців, постраждали троє чоловіків віком 22, 38 і 39 років та дві жінки – 40 і 68 років.

Окупанти скинули дві бомби на дитячий садок у Мирнограді, є постраждалі фото 3

«У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани», – додали у Нацполіції.

Нагадаємо, 11 травня на Авдіївському напрямку українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25

Російські окупанти практично знищили ще одне місто на Донеччині – Часів Яр. Воно постійно перебуває під обстрілами та штурмом загарбників. Видання Associated Press опублікувало кадри зруйнованого міста.

На них видно масштабні руйнування в Часовому Ярі, де немає майже жодної цілої будівлі, а будинки й муніципальні установи обвуглені. Через дії РФ місто, у якому колись проживало 12 000 людей, стало практично безлюдне.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один для України. Про це він заявив у своєму вечірньому зведенні наприкінці 808-го дня війни.

Читайте також: Бої за Часів Яр: скільки окупантів Росія кинула на штурми міста

Президент наголосив, що особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині, зокрема Покровський напрямок – це Семенівка, Нетайлове. Там щодобово понад 30 бойових зіткнень. 

Теги: поранення ворог місто дитячий садок поліція парамедики

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