Міноборони Німеччини розглядає три варіанти збільшення армії – Welt

Welt am Sonntag: Борис Пісторіус поки не задоволений жодним із трьох запропонованих планів стосовно реогранізації збройних сил ФРН

Аналітики Міноборони Німеччини запропонували голові відомства Борису Пісторіусу три способи збільшення чисельності Бундесверу. Це інфокампанія для залучення добровольців, вибірковий призов чи можливе повернення обов'язкової військової служби. Про це пише Welt am Sonntag.

Перший варіант передбачає посилення інформаційної кампанії про військову службу. Всім громадянам ФРН при досягненні 18-річного віку буде запропоновано заповнити онлайн-анкету та вивчити матеріали про Бундесвер. Автори ідеї вважають, що такий «ранній контакт» дозволить залучати до армії більше добровольців, але експерти дивляться на це із песимізмом, зазначає видання. Проте є такий план і важливий плюс: він не вимагатиме внесення серйозних змін до законодавства.

Згідно з другим планом, повнолітні чоловіки будуть зобов'язані заповнити анкету, яка дає змогу оцінити їхню готовність до військової служби, а потім частина з них пройде подальше тестування з метою вибіркового призову. Як саме при цьому проводитиметься відбір, газета не уточнює. Нарешті третя пропозиція – запровадити обов'язкові анкети як для чоловіків, але й жінок, щоб охопити більше людей; вибір військової служби при цьому «може бути по суті дуже добровільним», пише видання. «На основі цієї моделі можна було б обговорити запровадження загальної обов'язкової служби», – додають журналісти.

За даними газети, Пісторіус поки не задоволений повністю жодним із трьох запропонованих планів і відправив їх на доопрацювання. Вибрати один із варіантів і публічно його представити глава Міноборони ФРН планує «не пізніше початку червня», повідомляє Welt am Sonntag.

Під час нещодавньої поїздки до США Пісторіус заявив, що шкодує про відмову від обов'язкової військової служби у Німеччині. Подібні висловлювання останнім часом звучать і з інших німецьких політиків. Так, співголова СДПН Ларс Клінгбайль раніше заявив, що молодих німців варто активніше залучати до «служіння своїй країні», а заступник голови парламентської групи у бундестазі Йоханн Вадефуль закликав «вже зараз» зробити «перші кроки до обов'язкової військової служби». Голова Спілки військовослужбовців бундесверу Андре Вюстнер у свою чергу висловився за постановку на військовий облік усіх громадян, придатних до військової служби в Німеччині.

Наприкінці жовтня 2023 року в Бундесвері служило 181,3 тис. осіб. До 2025 року планується довести чисельність армії до 203 тис. осіб. Однак, ця позначка була задана до початку війни Росії проти України і не відображає нових цілей НАТО, зазначає Welt am Sonntag.

До слова, Німеччина спільно зі Сполученими Штатами Америки передасть Україні три додаткові системи залпового вогню Himars.