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На Буковині поліція доставлятиме затриманих на кордоні ухилянтів до ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Буковині поліція доставлятиме затриманих на кордоні ухилянтів до ТЦК
Якщо людина перебуває у розшуку, прикордонники передають її поліції, а поліція доставляє прямо в ТЦК
фото з відкритих джерел

Чоловіків, можуть доправляти до ТЦК лише, якщо вони оголошені у розшук Нацполіції

У Чернівецькій області чоловіків, затриманих на кордоні за спроби незаконного перетину, негайно доставляють до ТЦК. Співробітники прикордонної служби мають право викликати поліцію, яка проведе адміністративне затримання і доставить військовозобовʼязаного до центру комплектування. Про це заявив у коментарі «Суспільному» помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.

Як зазначив посадовець, чоловіків, можуть доправляти до ТЦК лише, якщо їх оголосила у розшук Національна поліція.

«Раніше на усіх порушників, які намагались незаконно перетнути кордон, працівники складали протокол про адмінпорушення і відправляли в суд, який вирішував, яке покарання обрати. Зараз чітко прописано, якщо «по лінії ТЦК» людина перебуває у розшуку, прикордонники передають її поліції, а поліція доставляє прямо в ТЦК», – заявив він.

Заруднєв наголосив, що комунікація прикордонників напряму з працівниками ТЦК була і до нового закону про мобілізацію, але зараз значно покращилась.

Нагадаємо, Територіальні центри комплектації передали до Національної поліції України інформацію про 94,5 тис. осіб, які ухиляються від явки до військкоматів. З них 20 031 було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК.

Як повідомлялося, інформація про нібито мінування берегів Тиси, які поширюються соціальними мережами, не відповідає дійсності.

До слова, по завершенні 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, Територіальний центр комплектування надсилатимуть повістку поштою з повідомленням про вручення на адресу місця проживання військовозобов'язаного чи резервіста.

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Теги: ТЦК кордон Держприкордонслужба поліція Чернівецька область Буковина ухилянти

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