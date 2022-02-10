У Німеччині знайшли палаци родичів Назарбаєва на 100 млн євро (фото)

Облаштування елітного маєтку обійшлося родичам Назарбаєва у 60 млн євро

Німецькі журналісти з'ясували, що дочка та зять першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва володіють нерухомістю у ФРН, яку оцінюють у понад 100 мільйонів євро. Про це йдеться у розслідуванні DW.

За даними журналістів, у власності дочки та зятя Назарбаєва – палац Зеелах у Баден-Бадені, оздоблений з цінних порід дерева, ліпниною. Родичі політика, відбудувавши історичну віллу, розбили на території ландшафтний парк із фонтанами, а під ним – розкішну спа-зону площею близько тисячі квадратних метрів.

Скляний купол над 25-метровим басейном видно навіть на знімках із космосу.

Облаштування елітного маєтку тривало майже 10 та завершилося два роки тому. Ціна – 60 мільйонів євро. Як свідчать документи з німецького реєстру компаній, саме на таку суму за роки реконструкції маєтку було поетапно збільшено статутний капітал компанії Schloss Seelach Invest, якій належить Зеелах.

Як з'ясували журналісти, крім елітного маєтку Зеелах, родині належать ще три об'єкти нерухомості, зокрема дві історичні пам'ятки:

вілла відомого архітектора Густава Штро (Gustav Stroh) у Баден-Баден

замок-готель Бюлерхеї.

Вілла архітектора Штро

Загалом у вілли та готелі було вкладено понад 100 мільйонів євро.

До слова, наприкінці січня дочка Назарбаєва покинула політраду правлячої партії Казахстану. Ще президент Казахстану звільнив онука Назарбаєва з посади голови ЦВК. Дочка звільненого чиновника майже 20 років заміжня з онуком Нурсултана Назарбаєва.

Зазначимо, 18 січня Назарбаєв вперше з початку протестів звернувся до казахстанців (відео). До цього вже третій зять Назарбаєва пішов з керівної посади.

11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що завдяки його попереднику в країні «з'явилася група дуже прибуткових компаній і прошарок багатих людей навіть за міжнародними мірками».

Згодом олова правління компанії «Казтрансойл» Дімаш Досанов та голова правління QazaqGaz Кайрат Шаріпбаєв залишили свої посади. Досанов одружений на Алії Назарбаєвій – молодшій доньці першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Шаріпбаєва ЗМІ називають «нинішнім» чоловіком іншої дочки експрезидента – Даріги.

ЗМІ Казахстану раніше писали, що і Досанов, і Шаріпбаєв потрапили у керівні органи державних енергетичних компаній після того, як взяли шлюб з доньками Назарбаєва.