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    Думки вголос

    Назарбаєв, Токаєв та Путін домовилися на трьох

    • Лев Шлосберг

      Депутат Псковських обласних Зборів, член Федерального політкомітету партії «Яблуко»

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    Назарбаєв віддав владу - Назарбаєв, Токаєв та Путін домовилися на трьох
    Назарбаєв віддав владу

    Назарбаєв, Токаєв та Путін діють в одній системі політичних цінностей

    Мовою оригіналу

    Выступление появившегося из полного безмолвия Назарбаева, скорее всего, является результатом многодневных переговоров Назарбаева, Токаева и Путина, возможно, с учётом абсолютно непубличной позиции Китая.

    К моменту выступления Назарбаева должны были быть приняты ключевые решения о передаче/разделе власти и собственности, обеспечены персональные гарантии безопасности, обсужден личный статус и согласованы ключевые публичные оценки произошедшего.

    Общий политический знаменатель позиций всех участников закрытых переговоров отражает их советскую психологию, комплексы диктатора, приверженность теории внешнего заговора против государства, отказа в признании политической субъектности общества, непринятие демократии и намерение сохранить сложившуюся тоталитарную политическую систему.

    Назарбаев, Токаев и Путин действуют в одной системе политических ценностей и преодолели основные имевшиеся разногласия. До преодоления этих разногласий выступление Назарбаева было бы выступлением стороны во властном конфликте, а сейчас он выступил как часть одной стороны – семейства постсоветских диктаторов, охраняющих систему.

    После этого заявления ключевыми игроками в отношениях между Казахстаном и Россией стали Токаев и Путин. Назарбаев отдал власть.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін Казахстан Нурсултан Назарбаєв
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    Назарбаєв, Токаєв та Путін домовилися на трьох