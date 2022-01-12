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    Думки вголос

    Від Назарбаєва вимагають підтримати нову владу Казахстану і піти на почесну пенсію?

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
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    У 2019 році Нурсултан Назарбаєв очолив Раду безпеки Казахстану, яка змінила статус із консультативного органу на конституційний - Від Назарбаєва вимагають підтримати нову владу Казахстану і піти на почесну пенсію?
    У 2019 році Нурсултан Назарбаєв очолив Раду безпеки Казахстану, яка змінила статус із консультативного органу на конституційний

    Назарбаєва поки що не робив заяв щодо підтримки Токаєва

    Мовою оригіналу

    Друзья из Казахстана поделились такой информацией о Назарбаеве.

    Он жив, вменяем, но находится под неформальным домашним арестом (хотя и сам никуда не рвется); страшно возмущен тем, что его кинули, но полностью изолирован, отрезан от ресурсов и лишен воли к сопротивлению.

    Люди Токаева пытаются вести с ним (и его семьей) переговоры о его будущем и последующем положении назарбаевского клана. От него требуют, чтобы он публично освятил все произошедшее и официально ушел на почетный покой.

    Но он пока брыкается и всячески уклоняется от официальных заявлений в поддержку новой власти.

    Похоже на правду.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Казахстан Нурсултан Назарбаєв
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    Від Назарбаєва вимагають підтримати нову владу Казахстану і піти на почесну пенсію?