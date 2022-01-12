Від Назарбаєва вимагають підтримати нову владу Казахстану і піти на почесну пенсію?
Назарбаєва поки що не робив заяв щодо підтримки Токаєва
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Друзья из Казахстана поделились такой информацией о Назарбаеве.
Он жив, вменяем, но находится под неформальным домашним арестом (хотя и сам никуда не рвется); страшно возмущен тем, что его кинули, но полностью изолирован, отрезан от ресурсов и лишен воли к сопротивлению.
Люди Токаева пытаются вести с ним (и его семьей) переговоры о его будущем и последующем положении назарбаевского клана. От него требуют, чтобы он публично освятил все произошедшее и официально ушел на почетный покой.
Но он пока брыкается и всячески уклоняется от официальных заявлений в поддержку новой власти.
Похоже на правду.
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Джерело: блог Ігора Ейдмана